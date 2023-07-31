Туристический автобус едва не слетел с моста в Нижнем Новгороде

В настоящее время подробности произошедшего устанавливаются. Фото: СОЦСЕТИ

Первый рабочий день недели в Нижнем Новгороде отметился несколькими серьёзными авариями. В одной из них туристический автобус чуть не улетел с моста на улице Ванеева, но в последний момент зацепился за отбойник и упёрся в металлический забор. Вторым участником этого ДТП стала маршрутка Т-31, следующая по маршруту «Большая Окружная – площадь Минина и Пожарского». Именно в ней и нашлись пострадавшие.

– По предварительной информации, автобус произвел самовольный откат и врезался в маршрутку под управлением водителя 1972 года рождения, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате ДТП пострадало двое человек – девушка 1999 года рождения и 2002 года рождения. Обе от госпитализации отказались.

Нижегородские автомобилисты уже вовсю делятся видео и фото с места происшествия. Так, на одном из роликов видно, что у маршрутки Т-31 есть огромная вмятина на кузове и разбито окно. А у туристического автобуса вырвало кусок бампера.

В настоящее время подробности произошедшего устанавливаются.

Напомним, что 30 июля на 341 километре автотрассы Москва-Уфа произошло смертельное ДТП. 46-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Ивеко», решил остановиться на обочине, где остановка была запрещена. 38-летний водитель «Газели» ехал в сторону Нижнего Новгорода и врезался в грузовик.