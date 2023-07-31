«Куда я вас? У нас камеры везде»: Семьи с детьми охранник не пустил спрятаться от урагана в Доме народного единства

Охранник, позволивший себе подобное поведение, уволен. Фото: Яндекс. Карты

В минувшую субботу на Нижний Новгород обрушился мощный ураган и тропический ливень. Буквально за считанные минуты резко потемнело и ветер стал валить деревья, срывать крыши с домов, переворачивать остановки и катера. Многие горожане поторопились скрыться в домах и машинах, но некоторых страшный удар стихии подстерег прямо на улице. Среди таких бедолаг оказались и несколько семей с детьми.

Непогода застигла их прямо в парке Пушкина, где единственным зданием, в котором можно укрыться, является Дом народного единства. Сначала нижегородцы забежали от дождя и ветра под небольшую крышу, а затем решили попроситься внутрь, но им неожиданно отказали. Произошедшее попало на видео, которое снимал нижегородец, дабы показать бушующий ураган.

– Извините, у нас тут два годовалых ребёнка прямо под дождем стоят. Пустите только вот сюда, мы вот в холле встанем. Нельзя? – спросил один из родителей.

– Куда я вас тут? У нас камеры везде, – ответил охранник административного здания, а потом развернулся и скрылся восвояси, вдобавок выключив внутри свет.

Так и пришлось малышам с родителями ждать окончания ливня под небольшим навесом прямо на пороге здания. Удовольствие, конечно, такое себе, ведь было холодно, мокро и страшно.

Вскоре ролик с неподобающим поведением сотрудника Дома народного единства завирусился в социальных сетях. Пользователи стали осуждать такой поступок и возмущаться, о каком «единстве» идет речь, если семей с детьми не пускают переждать непогоду?

Вскоре о случившемся узнало и руководство Дома народного единства. В пресс-службе заявили, что ситуацию можно было решить иначе, если бы охранник просто согласовал этот момент с начальством.

– Охранник, позволивший себе подобное поведение по отношению к жителям, не будет работать в Доме. Отметим, что охранник не является штатным сотрудником, – добавили в ведомстве. – Со всеми сотрудниками Дома народного единства проведена разъяснительная работа на будущее. Уверены, что в будущем такие ситуации исключены.

Руководство Дома считает такой поступок сотрудника частной охранной организации недопустимым.