Жара до +30 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на неделе с 31 июля по 6 августа

Прогноз погоды. Фото: АНО " Центр 800".

Начало августа в Нижнем Новгороде ожидается по-настоящему жарким – прогнозируется от +23 до +30 градусов. Поэтому во время прогулок не забывайте о защите кожи и наносите солнцезащитный крем. Чтобы избежать теплового удара также следует носить головной убор и пить больше воды.

В понедельник, 31 июля, в Нижнем Новгороде ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня местами пройдут небольшие дожди, однако к вечеру должно распогодиться. Согласно сервису Яндекс.Погоды, температура воздуха днём прогреется до +22 градусов, а ночью опустится до +15 градусов. Скорость преимущественно западного ветра не превысит 4,1 метра в секунду.

Утро вторника выдастся малооблачным, но уже к обеду на небе появятся облака. Днем температура воздуха прогреется до +26 градусов.

В среду будет тепло и без осадков. Температура воздуха днём не поднимется выше +26 градусов, к ночи похолодает до +17 градусов. Влажность воздуха составит 65-94%, а атмосферное давление – 752-753 миллиметра ртутного столба.

В четверг, 3 августа, погода вновь порадует нижегородцев. Температура воздуха: утром – от +19 до +23 градусов, днём – от +26 до +28 градусов, вечером – от +23 до +27 градусов, ночью установится на отметке в +20 градусов. Погода сохранится облачная с прояснениями.

В пятницу дневная температура воздуха поднимется до +29 градуса, а ночная - до +22 градусов. Солнце весь день будет проглядывать из-за облаков. Никаких осадков не прогнозируется. Ветер ожидается тихий.

С самого утра в субботу в городе будет стоять хорошая погода. Утром столбики термометров покажут до +25 градусов, а уже днем достигнут отметки в +29 градусов. Скорость ветра не превысит 2,7 метра в секунду.

В воскресенье, 6 августа, синоптики обещают, что днём разогреет до +30 градусов. День будет солнечный. Ночью будет немного свежее, температура воздуха опуститься до +21 градуса.