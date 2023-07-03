Подкараулил и сорвал с шеи золотую цепочку: 93-летнюю пенсионерку ограбили возле церкви в Заволжье

Подозреваемого задержали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Заволжье полицейские задержали подозреваемого в ограблении 93-летней пенсионерки. Мужчина совершил преступление прямо возле Троицкой церкви: он подбежал к женщине и нагло сорвал с её шеи золотую цепочку. О краже в дежурную часть полиции сообщил очевидец – 44-летний местный житель.

По словам пенсионерки, она вышла после вечерней службы на улицу и заметила сидящего на лавочке мужчину. Он, увидев пожилую женщину, отправился вперед неё за территорию церкви, где позже сорвал украшение с шеи бабушки. Увидев, что крестик и ладанка упали с цепочки на землю, мужчина хотел их подобрать, но пенсионерка стала кричать. Мужчина испугался и убежал, забрав только цепочку.

К счастью, личность воришки быстро установили. После задержания подозреваемый – ранее судимый за кражу 51-летний нижегородец – во всем сознался.

– Похищенная золотая цепочка изъята полицейскими и вскоре будет передана законной владелице, – подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 16 1УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.