Традиционный фестиваль «Рок чистой воды» состоится в Нижнем Новгороде летом 2024 года. Фото: Ирина ЕЛАГИНА

Традиционный фестиваль «Рок чистой воды» состоится в Нижнем Новгороде летом 2024 года. Нижегородцев и гостей города, как обычно, будет ожидать концерт любимых артистов и большой субботник.

В масштабном open-air уже подтвердили свое участие такие известные рок-группы, как: «Чайф» и «Пилот». В программе также примут участие музыкальные коллективы из Белоруссии и Сербии.

Само движение «Рок чистой воды» в конце 80-х возникло именно на экологической волне, поэтому фестиваль также будет посвящен экологическим акциям.

Как оказалось, фестиваль стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получит на реализацию грант в размере 6 007 039 рублей.

– Репутация фестиваля «РЧВ», полученная за годы его существования на нижегородской земле, позволяет занять ему достойное место в линейке культурных событий лета 2024 года, – рассказывают организаторы фестиваля.

Любой желающий вновь сможет посетить фестиваль бесплатно.