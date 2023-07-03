Автобус с паломниками съехал в кювет на въезде в Дивеево

ДТП произошло 1 июля. Источник: Кстати... (Новости Нижнего Новгорода).

В минувшие выходные на дороге «Ардатов – Дивеево» произошло дорожно-транспортное происшествие с экскурсионным автобусом, перевозившим паломников. В субботу, 1 июля, водитель не справился с управлением при развороте, и транспорт съехал с трассы при въезде в село Дивеево. К счастью, автобус не перевернулся.

– Помощь спасателей и медиков не потребовалась, пострадавших нет, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На место происшествия выезжали дежурные пожарно-спасательные подразделения. Их помощь потребовалась для того, чтобы вернуть автобус обратно на дорогу.

Напомним, что страшное ДТП случилось ночью 1 июля на проезжей части в Нижегородской области. В Арзамасском районе пешехода сбила «ГАЗель», а после – иномарка.

Также мы писали, что женщина-водитель сбила ребенка на улице Ярошенко рядом с зоопарком «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Восьмилетний мальчик перебегал дорогу на красный свет по пешеходному переходу.