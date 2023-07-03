Люди купаются под табличкой с запрещающим купание знаком. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пять озёр в Нижнем Новгороде признаны опасными для купания по итогам мониторинга качества воды специалистами Роспотребнадзора. В частности, превышения по микробиологическим показателям обнаружены на обоих пляжах озера Сортировочное (Канавинский район), на озере Больничное у больницы №39 (Московский район), на озере Лунское и обоих пляжах озера Светлоярское (Сормовский район), на пляже у дома №19Б по проспекту Ленина озера Силикатное (Ленинский район).

На 30 июня специалистами проведено более 700 исследований проб воды и прибрежного песка в нижегородских зонах рекреации – пробы проверяли на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим показателям.

С начала купального сезона специалисты Роспотребнадзора еженедельно проверяют все официальные пляж на соответствие микробиологическим показателям. Так, в черте города открыто 15 муниципальных пляжей и 5 зон отдыха. Ранее «Комсомолка» провела традиционные рейды по городским водоемам: оценив, насколько местные пляжи пригодны для отдыха, есть ли здесь необходимая инфраструктура, насколько чистые вода и берег.