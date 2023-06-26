Пляжный ревизорро 2023: Чем удивят пляжи Сормовского района

Комфортные места для купания в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В Нижний Новгород, наконец, вернулась тёплая погода и теперь места у водоёмов вновь станут центром притяжения горожан для проведения досуга. В этом году в городе официально открыты 15 пляжей и пять зон отдыха. На днях журналисты «Комсомолки» побывали на озёрах в Автозаводском и Канавинском районах. На этот раз мы отправляемся в Сормовский район, где места для купания есть сразу на трёх озёрах.

Светлоярское озеро (пляж со стороны улицы Гаугеля)

Большой популярностью пользуется Светлоярское озеро, где располагается сразу два пляжа, а это значит, что места хватит для большого количества отдыхающих. Пляж со стороны улицы Гаугеля небольшой, но вполне комфортный. Здесь продумана зона для детей, есть комфортные лежаки, навесы, кабинки для переодевания. Песок мягкий и без камней, изредка можно наткнуться на веточки и мелкий мусор. Вода на пляже чистейшая, прозрачная, как стекло.

"Лягушатник" для детей. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Отдыхать на этом пляже будет комфортно всем, особенно мамочкам, которые смогут следить за детишками, играющими в «лягушатнике». На пляже также есть домик спасателя и настоящая вышка, откуда открывается хороший вид на всё озеро. Также есть биотуалет, он стоит чуть в стороне от пляжа.

Пляж со стороны улицы Гаугеля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Прямо напротив пляжа есть удобные качели, которые практически никогда не пустуют. То здесь присядут отдохнуть и поговорить пенсионерки, то пристроится семья с коляской, то набежит ребятня. Неподалёку виднеется большая детская площадка, а чуть дальше есть и памп-трек для любителей покататься на скейте или самокате.

Удобные лежаки. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

ОЦЕНКА «КП»

Светлоярское озеро (ул. Гаугеля)

Вода: 5 баллов.

Песок: 4 балла.

Дно: 4 балла.

Туалет: 2 балла.

Навесы: 3 балла.

Раздевалки: 5 баллов.

«Лягушатник»: 5 баллов.

Детская площадка: 4 балла.

Спортивная площадка: 3 баллов.

Спасательный пункт: 5 баллов.

Кафе и киоски: 3 балла.

Удобство расположения: 5 баллов.

Озеро Светлоярское (пляж со стороны улицы Мокроусова)

Второй пляж на озере Светлоярском находится на противоположном берегу, со стороны улицы Мокроусова. Здесь места уже намного больше и есть, где по-настоящему разгуляться. Несколько десятков лежаков усеяны отдыхающими, в основном, подростками. Песок под ногами мягкий, но кое-где виднеются камушки и палки, однако играть молодёжи в волейбол, например, это вовсе не мешает.

Подростки играют. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Вся необходимая для отдыха инфраструктура тут есть – спасательная вышка, навесы, лежаки, раздевалки, несколько детских площадок и «лягушатник», отделенный от остального водоема. Не так далеко есть и спортивная площадка, на которой каждый найдет занятие для себя. Туалет стационарный, что редкость для пляжей.

Пляж со стороны улицы Мокроусова. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Однако дно на этом пляже во время проверки оказалось непривлекательным, да и купаться здесь желающих не было. Но, кажется, этот вопрос усиленно решают, так как на берегу были замечены работники и специальная техника, расчищающая дно от водорослей и зарослей.

На озере расчищают дно. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Дно выглядит так. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Возле пляжа стоит ларёк, где продают кофе, хот-доги и мороженое. Рядом действует надувной батут. Раздолье, да и только!

Развлечений много. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Для отдыхающих на Светлоярском озере всё обустроено по высшему классу. Например, есть велодорожки и прокат современных ярких катамаранов. Входов в сам парк несколько, рядом с каждым расположены кафе и магазины, где можно закупиться едой и напитками для пикника на солнышке.

Спортивная площадка. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Добираться до Светлоярского озера на общественном транспорте вполне удобно – остановка расположена прямо у озера. Проблем с парковкой личного автомобиля тоже возникнуть не должно.

Вышка. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

ОЦЕНКА «КП»

Светлоярское озеро (ул. Мокроусова)

Вода: 5 баллов.

Песок: 4 балла.

Дно: 1 балл.

Туалет: 4 балла.

Навесы: 5 баллов.

Раздевалки: 5 баллов.

«Лягушатник»: 5 баллов.

Детская площадка: 5 баллов.

Спортивная площадка: 5 баллов.

Спасательный пункт: 1 балл.

Кафе и киоски: 5 баллов.

Удобство расположения: 5 баллов.

Лунское озеро

Лунское озеро хоть и находится в границах города, но от вечной суеты всё равно скрыто. Здесь не видно многоэтажек или частных домов, нет оживленных дорог, в округе только сверкающая зелень, водоём и поле. Это место настоящий райский уголок! Приехать сюда можно либо на машине, либо на автобусе. Однако стоит помнить, что с остановки с одноименным названием «Лунское озеро» путь не близок, придётся идти 10-15 минут по обочине. Вообще, идти пешком не совсем приятно, ведь мимо постоянно проезжают машины, поднимая за собой столпы пыли. На полпути к озеру есть мини-маркет – это ближайшая торговая точка.

Лунское озеро. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Новомодных раздевалок и лежаков на Лунском озере нет, всё по старинке, металлическое. Для детей огорожен небольшой «лягушатник» и есть относительно свежая детская площадка, присматривать за ребятней родители могут с лавочек. А ещё здесь есть два тренажера, но назвать это место полноценной спортивной площадкой язык не поворачивается.

Детская площадка и тренажер. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Спуск к воде для отдыхающих удобный, дно в озере чистое, но вода показалась слегка мутноватой. Вместо навесов на пляже есть несколько старых зонтиков-грибочков, спрятаться под которыми ещё нужно умудриться.

Спасательный пункт тоже есть, правда, без вышки. Соблюдать чистоту в этом месте позволяют мусорные баки.

Пляж. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

ОЦЕНКА «КП»

Озеро Лунское (п. Копосово)

Вода: 4 балла.

Песок: 5 баллов.

Дно: 5 баллов.

Туалет: 3 балла.

Навесы: 3 балла.

Раздевалки: 4 балла.

«Лягушатник»: 5 баллов.

Детская площадка: 4 балла.

Спортивная площадка: 1 балл.

Спасательный пункт: 3 балла.

Кафе и киоски: 1 балл.

Удобство расположения: 3 балла.

Пестичное озеро

Самое дальнее и уединенное место для пляжного отдыха в Сормовском районе оказалось на Пестичном озере. Оно располагается на самом краю города со стороны дороги, ведущей в Балахну и Заволжье. От остановки «Поселок Дубравный» до озера идти около 6-7 минут, но можно добраться и на машине.

Пестичное озеро. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Идти до Пестичного озера вполне комфортно. Сначала путь пролегает по пешеходной дорожке, с одной стороны которой тянутся двухэтажные домики, а с другой – лес. Затем, когда улицы посёлка заканчиваются, необходимо свернуть и пройти пролеском, чтобы оказаться в месте, где прямо-таки чувствуется умиротворение.

Белый песок под ногами, мягкий, как мука, и теплый, как парное молоко. Вода в озере чистая, хорошо видно дно. Для самых маленьких купальщиков установлен лягушатник. Спасатель на месте и следит за обстановкой.

Берег. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Для удобства отдыхающих на берегу есть лавочки и урны, кабинки для переодевания, детская площадка с качелями и биотуалет. К сожалению, никакой спортивной инфраструктуры на Пестичном озере нет, зато можно вдоволь нагуляться, если пройтись вдоль леса.

ОЦЕНКА «КП»

Пестичное озеро (п. Дубравный)

Вода: 5 баллов.

Песок: 5 баллов.

Дно: 3 балла.

Туалет: 2 балла.

Навесы: 3 балла.

Раздевалки: 4 балла.

«Лягушатник»: 5 баллов.

Детская площадка: 4 балла.

Спортивная площадка: 0 баллов.

Спасательный пункт: 3 балла.

Кафе и киоски: 0 баллов.

Удобство расположения: 3 балла.