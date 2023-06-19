«Тормозите, парни»: Массовая драка произошла у ресторана-караоке в Нижнем Новгороде

Комментариев правоохранительных органов пока нет. Фото: СОЦСЕТИ

Очередная массовая драка произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В сеть попали кадры массового избиения парней около ресторана-караоке «Мимино», широко известного местным жителям.

Очевидец поделился кадрами драки в одном из городских пабликов. По словам очевидцев, конфликт начался ещё в баре, когда двое молодых людей заступились за девушек, к которым приставали другие посетители заведения. Вскоре крики и грубый мат раздавались уже на улице, а потом в ход пошли кулаки.

– Тормозите, парни, – кричали очевидцы со стороны, но их уже никто не слышал.

На снятом видео видно, как трое мужчин набросились на другую компанию и принялись избивать парней руками и ногами. Не гнушались мужчины и нападать со спины. Молодые парни пытались закрываться от нападавших руками, но это мало помогало. Наиболее бойных из мужчин даже стал забивать ногами упавших на землю парней. Несколько ударов пришлось по голове, спине и другим частям тела, после этого пострадавшие уже не могли встать.

– Руководство бара постаралось быстрее выпроводить зачинщиков драки по домам до приезда полиции, девушка-администратор лично сопроводила последнего посетителя до машины и поторопила уехать, – поделились очевидцы драки. – Пострадавшие парни пошли в травмпункт, а потом писать заявление в полицию

Состояние участников драки на данный момент неизвестно, также нет комментариев правоохранительных органов.