«Малой был в шоке»: Нижегородские пожарные спасли крошечного котёнка, провалившегося в яму

Пушистик выбежал из дома и угодил в яму. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Милая спасательная операция на днях произошла в Богородске в Нижегородской области – там пожарные вытащили из глубокой и тёмной ямы крохотного котёнка. Он был испуган и весь дрожал.

Как оказалось, пронырливый малыш выбежал из частного дома и стал играться в траве на участке, когда вдруг угодил в яму. Котёнок перепугался и стал искать выход, но вскарабкаться по кирпичной кладке ему не удавалось, и тогда он жалобно запищал. Истошный крик крохотного существа услышали соседские мальчишки и тут же позвонили по номеру «112».

По воле случая, в это время пульт диспетчера молчал, никаких экстренных ситуаций и вызовов не наблюдалось. Ну, а так как обстановка была спокойная, а основное отделение было кому подменить, пожарные решили поехать на выручку четвероногому.

Спасательная операция. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– Быстро развернул лестницу-штурмовку. Спустился в яму и увидел трясущегося от страха котенка. В шоке был малой, – рассказал командир отделения Владимир Борков.

Спасение маленькой кошачьей жизни заняло всего каких-то пять минут, зато какое благое дело было сделано. Пожарный спустился по лестнице в яму, аккуратно взял котёнка на руки и вызволил из тёмной ловушки. Малыш не пострадал, его передали детям, которые тут же принялись его кормить и ласкать.

Момент спасения котёнка попал на видео с забавным комментарием автора: «Пожарный Вовка спешит на помощь!».