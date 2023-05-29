«Хоть последнего возьмите»: Нижегородка целыми коробками подкидывала больных котят в зоомагазин

Животных находили в коробках, обклеенных скотчем. Фото: скрин из видео. Источник: Угол (https://vk.com/ugolnn).

На протяжении двух недель подряд бездомных и больных котят подбрасывали к дверям зоомагазина в Нижнем Новгороде. Животных находили в коробках, обклеенных скотчем, также к «находкам» прилагались записки с примерно одинаковым содержанием: «Помогите котятам. Жили в подвале. Их хотели отравить». Лечить и пристраивать их в добрые руки работники зоомагазина замучились: животные появлялись снова и снова, и что с ними делать – непонятно.

Так, 16 мая в зоомагазине было обнаружено две коробки, в которых сидели семь котят. Через неделю, 22 мая, на пороге зоомагазина стояла ещё одна коробка – в ней сидел ещё маленький котенок. Момент подкидывания котят попал на видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что оба раза животных подкидывала одна и та же женщина. Она заходила в зоомагазин с пакетом, а через мгновение выбегала с пустыми руками.

Котятя в клинике. Источник: Угол (https://vk.com/ugolnn).

– Сделав так один раз, решила, что «схема» рабочая и можно и дальше сваливать ответственность за спасение бездомных животных на других людей. Их нужно где-то разместить, вылечить, пристроить, – сообщили в соцсетях представители нижегородского проекта помощи бездомным животным «Угол». – Подкидывание животных — не благо и не добрые намерения. Котята в коробке, перемотанные скотчем могут погибнуть.

Очевидно, эта женщины считает себя защитницей животных и думает, что сделала доброе дело. Ей нет никакого дела до того, что зоомагазин – это не приют, а у работников нет столько денег на лечение больных «подкидышей». И всё же бросать котят на произвол судьбы люди не стали, их отдали на лечение в клиники.

И вот 25 мая сердобольная пенсионерка решила «помочь» ещё одному котёнку чужими руками и вновь пришла подкинуть животное в зоомагазин. Правда, работники в этот раз были готовы и попытались её задержать. Женщина упиралась и пыталась сбежать, а потом и вовсе укусила одну из работниц.

– Вы не возьмете его у меня? Возьмите уже последнего, и я больше к вам не приду, – говорила нижегородка.

Забирать принесённого с собой котёнка пенсионерка не хотела, но потом всё-таки подхватила коробку и поспешила скрыться. Так как подкинуть последнего котёнка в зоомагазин не удалось, женщина направилась в котокафе «Мурзик» и оставила коробку там.

Малыш Стёпа. Источник: Котокафе «Мурзик».

– Котенка посадили в коробку, замотали скотчем, позвонили в дверь и убежали. Убегала она от нас так, что мы со спины подумали, что это молодой мужчина. Если считаете её героем, то дайте ей свой адрес. Она с радостью «спасёт» специально для вас ещё коробку котят, – высказались представители котокафе «Мурзик» в соцсетях. – Разбрасывая больных котят по городу, она мало чем помогает, пока не стерилизованы взрослые кошки. И через полгода она снова начнёт оставлять коробки под дверьми больных чумой и лишаем котят.

В котокафе живут только взрослые кошки и места для новых постояльцев, к сожалению, там нет. Больного котёнка на временную передержку забрала одна из сотрудниц заведения. Малыша уже свозили к ветеринарным врачам, которые сделали ему экспресс-тест на чумку и взяли общий анализ крови.

– Самая ужасная новость, что у нескольких котят, похоже, что братьев нашего пацана, спустя сутки проявились симптомы чумки – смертельного и очень заразного заболевания. Просим всех держать кулачки за всех малышей, – написали представители котокафе «Мурзик». – Подброшенного нам котёнка назвали Стёпой.

Малыш оказался диковат и напуган, первые сутки он упорно пытался выбраться из клетки, куда его поместили. Котёнок находился в плохом состоянии: глаза залеплены гноем, выделения из носа, а блохи с него прыгали в разные стороны. В новом «доме» Стёпу помыли и обработали от блошек, вручную с него также сняли более 50 блох.

– Глаза стали заметно лучше, пошёл в лоток с глиняным наполнителем с первого раза. Не так радостно, что плохо ест из миски, приходится кормить с пальца. Малыш стрессует из-за отсутствия мамы и братиков и без конца мяукает, если я отхожу или пытаюсь спать. Ночами он мяукает без конца, – поделились через несколько дней представители котокафе «Мурзик».

Надеемся, что теперь котята смогут выздороветь и обрести новый дом, а пенсионерка, подкидывающая пушистиков, одумается и перестанет помогать животным чужими руками.