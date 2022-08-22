16-летнего наркозакладчика поймали жители посёлка Большое Козино и передали его полиции

Подросток ранее на учёте в ПДН не состоял. Фото: ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области

Юный наркозакладчик попался с поличным на одной из улиц рабочего поселка Большое Козино – воскресным днём невменяемого подростка, у которого при себе имелись свёртки с неизвестным веществом, издалека заприметили местные жители. Очевидцы подошли к молодому пареньку и попытались поговорить, но тот явно был неадекватен, поэтому было принято решение вызвать полицию.

- Информация об этом поступила в дежурную часть в 16:28 21 августа, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. - До прибытия сотрудников полиции местные жители находились рядом с подростком и не давали ему уйти.

Вскоре на место происшествия прибыли полицейские, которые установили личность наркозакладчика. Им оказался 16-летний учащийся техникума, проживающий в Канавинском районе Нижнего Новгорода и ранее не стоящий на учёте в ПДН.

У парня было изъято большое количество подозрительных свёртков, которые отправили на исследование. Позже эксперты-криминалисты установили, что внутри них находилось наркотическое вещество.

В присутствии одного из родителей подросток рассказал, что приехал в Балахнинский район, чтобы сбыть наркотики. Мальчик планировал спрятать в тайниках 48 свёртков с неизвестным веществом внутри, которые приобрёл бесконтактным способом.

В настоящее время молодого человека задержали следователи. Они же возбудили уголовное дело по статье: «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупно размере».

- Решатся вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Полиция выражает признательность неравнодушным людям, благодаря которым удалось избежать распространения крупной партии наркотиков. Также рассматривается вопрос о поощрении местных жителей, оказавших содействие полиции.

Если вам стали известны факты правонарушений или преступлений, связанных с распространением наркотиков, сообщите об этом в дежурную часть МВД или по каналу связи 102 с мобильного телефона.

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