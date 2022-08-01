Звездопад Персеиды в августе 2022: Где смотреть в Нижнем Новгороде метеорный поток

Наблюдать за метеорным потоком надо в незасвеченной местности. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Один из самых зрелищных и красивых звездопадов в природе – метеорный поток Персеиды – смогут наблюдать нижегородцы в период с 17 июля по 24 августа. В эти дни в небе можно увидеть светящиеся следы, похожие на падающие звёзды, которые на самом деле образуются от сгорания в атмосфере Земли мелких частиц из хвоста кометы Свифта-Таттла. Подобные астрономические явления всегда вызвали интерес у людей, поэтому со многими из них связаны народные приметы. Например, говорят, если успеешь загадать желание, пока на небе падает звезда, то оно обязательно сбудется.

– Метеорный поток Персеиды – это рой частиц или, проще сказать, пыль, которая отрывалась от ядра кометы Свифта-Таттла каждый раз, когда она пролетала около Солнца и таяла, – рассказал «КП – Нижний Новгород» научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» и клуба «Астроверты», астроном Станислав Короткий.

Сама комета Свифта -Таттла приближается к Земле один раз в 133 года, но вот сквозь рой частиц выброшенных с её ядра или так называемый «хвост» наша планета проходит ежегодно.

– Скорость столкновения этих пылинок с нашей планетой составляет 59 километров в секунду, – объяснил астроном. – На такой скорости они быстро загораются в верхних слоях атмосферы, где-то на высоте 100 километров над поверхностью Земли. И мы это явление называем «падающие звезды», а ученые называют это «метеоры» или «метеорный поток».

Космическую громаду в Нижегородской области можно наблюдать с 22:00, но пик активности приходится на время с 01:00 до 02:30 утра.

Тем не менее, чтобы увидеть не только самые яркие метеоры, но и те, что помельче, лучше все-таки занять наблюдательную позицию вдали от городов и посёлков.

– Наблюдать надо в незасвеченной местности, минимум в 50 километрах от крупных городов или в 10 километрах от малых поселков, – рекомендует Станислав Короткий. – Лучше всего наблюдать за метеорным потоком либо в шезлонге, либо лежа на коврике, но необходимо подложить что-нибудь под голову.

Также астроном советует наблюдать за этим явлением высоко в горах, чтобы дымка, пыль, влага и засветка оставались ниже.

– При наблюдениях важно не светить в глаза ничем. Не смотреть на телефон или экранчик фотоаппарата. Нужна долгая адаптация к темноте, чтобы наблюдатель хорошо видел Млечный Путь и его волокна, – добавил Станислав Короткий.

Пик активности метеорного потока Персеиды в 2022 году придётся на 04:00 утра 13 августа, однако накануне установятся неблагоприятные условия для наблюдений.

– В четыре утра 12 августа, то есть за сутки до пика, Луна окажется в фазе Полнолуния. Это приведет к тому, что небо будет очень сильно засвечено и будут видны только самые яркие метеоры, – пояснил «Комсомолке» астроном. – Если бы Луны не было, то мы могли бы увидеть от 60 до 100 метеоров за час, но из-за нее не стоит ожидать более 30 метеоров в час.

Поэтому нижегородцам советуют наблюдать за астрономическим явлением до и после пиковых дат, когда Луна еще не будет над горизонтом. Тогда шанс увидеть больше метеоров, будет гораздо выше, чем в день максимума.

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