Издевался и угрожал убить: В Дзержинске садист четыре года истязал жену и довел её до самоубийства

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что у мужчины имеются признаки садизма. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Домашний тиран довёл жену до самоубийства в Дзержинске Нижегородской области. Мужчина на протяжении четырёх лет издевался над супругой: избивал её, унижал, оскорблял и грозился убить. На суде 38-летнего деспота приговорили к колонии строгого режима, там он проведёт 11,5 лет.

– Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что в поведении мужчины имеются признаки садизма, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону. – Подсудимый признан виновным по двум статьям уголовного кодекса РФ, ранее в ходе расследования он был заключён под стражу.

Как выяснилось, издевательства над супругой длились с 2017 года по июнь 2021 года и могли продолжаться и дальше, но женщина решилась пойти на крайний поступок – самоубийство. Нижегородки не стало 18 июня, попрощаться с собственной жизнью она решила после того, как накануне муж вновь жестоко избил её и причинил тяжкий вред здоровью.

В страхе женщина проживала давно: супруг систематически избивал её, оскорблял и материл, даже не гнушаясь того, что происходящее могли видеть другие люди. Неоднократно садист угрожал убить не только свою жену, но и их ребёнка, а также других близких родственников женщины.

Постоянное физическое и психологическое насилие продолжалось: мужчина также часто забирал у супруги ключи от квартиры, чтобы она не могла попасть домой, и отнимал банковскую карту, куда поступала зарплата.

–Этими действиями подсудимый причинял своей супруге физические и психические страдания, которые сопровождались чувствами боли, унижения и обиды, – объяснили следователи. –Он создал в семье обстановку деспотизма, постоянного страха и опасения нанесения побоев как жене, так и её близким родственникам.

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