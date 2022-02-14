На недельку до второго: Нижегородцы стали оформлять себе дистанционные больничные ради внепланового отпуска

Новая система заработала в регионе с 7 февраля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В стране уже несколько недель не затихает пятая волна коронавируса и чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, была введена возможность открыть и закрыть больничный лист дистанционно. Однако полагаться на добросовестность граждан, кажется, было лишним. Например, воспользоваться сложившейся ситуацией решили догадливые нижегородцы, они бросились симулировать у себя болезни, лишь бы отдохнуть недельку вдали от начальников, дел и работы, в целом. Так, ещё у здоровых часом ранее людей неожиданно «осипли» голоса, оказался «заложен» нос и ни с того, ни с сего «подскочила» температура.

Открыть дистанционный больничный можно всего лишь сроком на одну неделю. Для этого необходимо набрать в колл-центр поликлиники по месту жительства, либо оставить заявку по телефону горячей линии «122». Во время звонка нужно будет ответить на вопросы о своем состоянии.

– По голосу таких всегда слышно. Но тут совесть – лучший контролёр. Очень прошу, не надо нагружать важный канал информации такими вопросами. Мы очень хотим помочь каждому. Помогите нам помогать, – обратился к местным жителям министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

О новом способе устроить внеплановые каникулы чиновник узнал, когда лично помогал принимать звонки на линии вместе с другими операторами. Конечно, каждый болел хоть раз и с симптомами недомоганий знаком, поэтому и отличить настоящих пациентов от симулянтов без какого-либо осмотра становится невозможным.

Конечно, дистанционные больничные – это большой плюс для того, чтобы не стоять по несколько часов в огромных очередях в стенах больниц, особенно в период распространения коронавируса. В конце концов, риск заново заразиться в таких условиях возрастает. Обычно в таких ситуациях люди привыкли вызывать врачей на дом, но медиков сейчас категорически не хватает, и прийти ко всем просто невозможно.

- С одной стороны плохо, а с другой стороны хорошо! Люди не будут стоять в такой очереди и друг друга заражать! А вот для работодателей плохо тем, что все кто захотел отдохнуть, то без проблем открыл больничный! – отреагировала нижегородка Лилия Смердова.

К слову, дозвониться по номеру горячей линии для открытия больничных удалось не всем: кого-то сбрасывали, кто-то часами ожидал, а кому-то роботизированные голоса говорили, что «Вас не слышно». Тем, кто звонил узнавать о дистанционных больничных в местные поликлиники, говорили, что система ещё не введена в действие, и будьте добры приходите самостоятельно.

- Звонили открыть больничный, послали в поликлинику, сказали у нас это не работает, - разводит руками местная жительница Екатерина Казакова.

Напомним, что новая система брать и закрывать больничный дистанционно, то есть без появления в поликлинике или без вызова врача на дом, заработала в Нижегородской области с 7 февраля.

- Обращаю внимание, что первые несколько дней система ещё может работать в тестовом режиме, - ранее подчеркнул министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Закрыть больничный можно и раньше 7 дней, не только при условии полного выздоровления, но и при явном улучшении самочувствия и отсутствия симптомов. Закрывается больничный лист также по телефону и без сдачи повторного ПЦР-теста на ковид.

Такая же система заработала и для больничных по уходу за детьми на одного из родителей. Единственное, важное изменение здесь – обращаться необходимо в детскую поликлинику.

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