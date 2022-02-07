Нижегородец, застреливший жену и её родного брата во время семейной ссоры, предстанет перед судом

Драма разыгралась в одной из квартир по улице Пискунова.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Перед судом в Нижнем Новгороде предстанет 64-летний мужчина, обвиняемый в убийстве своей жены и её родного брата. Следователи завершили расследование дела и утвердили обвинительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
- В ходе допроса свою вину обвиняемый признал в полном объеме, после чего он был заключён под стражу, - сообщили в ведомстве. – Теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Причиной семейной трагедии стала ссора из-за развода.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Напомним, что драма разыгралась в одной из квартир по улице Пискунова 20 октября 2021 года – там мужчина схватился за огнестрельное ружьё и сделал несколько роковых выстрелов в свою 54-летнюю супругу и её 49-летнего брата. Причиной семейной трагедии стала ссора из-за бракоразводного процесса, на котором настаивала женщина. От полученных ранений оба пострадавших скончались.
Свою вину обвиняемый признал в полном объеме.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Кстати, после совершения убийства нижегородец попытался сбежать: схватил с собой ружье, сел в автомобиль и направился в путь. Правда, далеко ему уехать не удалось, мужчина, видимо, сильно нервничал и в результате врезался в отбойник, а затем бросил машину на дороге.
Обвиняемый легально владел огнестрельным оружием.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Когда на место ДТП по вызову очевидцев прибыли сотрудники ГИБДД, они заметили в автомобиле оружие, а после по нему вычислили владельца и его адреса проживания. Тогда же были обнаружены и тела убитых.
- Обвиняемый легально владел огнестрельным оружием, - подчеркнули следователи СК.
Затем был задержан сам злоумышленник, началось расследование.
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