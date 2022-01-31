Двухуровневую квартиру с «положительной энергетикой» продают в центре Нижнего Новгорода за 34,9 млн рублей

Площадь жилья составляет 295 квадратных метров. Фото: "Авито".

Элитную квартиру площадью 295 квадратных метров продают в историческом центре Нижнего Новгорода за 34,9 миллионов рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

Двухуровневая квартира расположена в доме 6/49 на площади Сенной – в окружении детских садов, школ, институтов, культурных и деловых учреждений, магазинов, ресторанов и спортклубов. В пешей доступности от квартиры также находится Александровский парк, Верхневолжская набережная и канатная дорога.

Из окон апартаментов открывается вид на Волгу. Фото: "Авито".

В квартире есть семь комнат и несколько санузлов. Так, на первом этаже расположена большая гостиная с кинотеатром и дизайнерским дровяным камином, просторная зона столовой, открытая кухня с немецкой техникой, кладовая, гардеробная, игровая комната и бильярдная (стол продается за доплату).

Просторная зона столовой. Фото: "Авито".

– В квартире уложен дубовый и буковый паркет, в ванных итальянская плитка и сантехника, в кухонной зоне, в коридоре и санузлах полы с подогревом, – пишет собственник. – Есть кондиционеры, оборудована сигнализация.

Здесь есть кинотеатр и дровяной камин. Фото: "Авито".

На втором этаже находится мастер-спальня с личной ванной комнатой, две детские комнаты с рабочими зонами, большая ванная комната, где есть джакузи и сауна, выход на террасу и кабинет. На каждом этаже для удобства есть санузел. Первый и второй этажи между собой соединяет авторская лестница.

Авторская лестница на второй этаж. Фото: "Авито".

Как отмечает продавец элитной собственности, из окон апартаментов также открывается вид на Волгу. А со второго этажа квартиры есть даже отдельный выход на персональную крышу с лаунж – зоной.

Гостиная в квартире за 34,9 миллионов рублей. Фото: "Авито".

– Большое количество окон, высокие потолки, наполняют квартиру светом и невероятным пространством, – говорится в тексте объявления. – Квартира с положительной энергетикой.

По желанию покупатели могут приобрести и место для машины в подземном паркинге, тем более что рядом с домом сформирована удобная транспортная развязка в любую часть города. Территория дома закрыта от посторонних.

Бильярдная. Фото: "Авито".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!