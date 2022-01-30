Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Нижегородской области 30 января

Все пострадавшие отправлены в больницу. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Два автомобиля столкнулись утром 30 января в Богородском районе. Авария произошла на 431 километре трассы «Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород», а среди пострадавших оказалось трое взрослых и двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В 08:00 автомобиль марки «Ссанг Йонг» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Сузуки». Виновником ДТП стал 59-летний мужчина, который не смог справиться с управлением.

Виновником ДТП стал 59-летний мужчина. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- В результате ДТП пострадал водитель машины «Ссанг Йонг», а также водитель и трое пассажиров «Сузуки», двое из которых дети, - уточнили в правоохранительных органах.

Все пострадавшие отправлены в больницу, их здоровьем сейчас занимаются медики.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины автоаварии.

Напомним, ранее мы сообщали, что на 501 километре федеральной трассы М-7 «Москва-Уфа» в Нижегородской области произошло массовое ДТП - там столкнулись сразу три автомобиля и один человек погиб.

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