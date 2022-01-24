Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 24 января 2022 года: Все нижегородские больницы могут стать “красной зоной“ в пятую волну COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на 01:00 24 января 2022 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 1 258 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 242 650 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 242 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 224 502 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 10 326 человек, ещё двадцать шесть нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

- По состоянию на 21 января, коллективный иммунитет в регионе составляет 65,2%. Полную вакцинацию прошли 1 758 283 человека, а прививку первым компонентом сделали 1 829 851 нижегородец, - сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, что из-за пятой волны коронавируса нижегородские родители просят местные вернуть дистанционное обучение для школьников и студентов.

Ранее также стало известно, что систему региона ожидает новый эпидемиологический режим, в частности все больницы могут стать «красной зоной».

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