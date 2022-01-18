Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 января 2022 года: 80,8% нижегородцев старше 60 лет прошли вакцинацию от COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 18 января 2022 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 304 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 237 054 человека.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 326 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 224 040 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 10 225 человек, ещё тринадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 40 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (22 106 человек) и на Бору (11 207 человек).

Напомним, что в 2021 году 24 тысячи КТ-обследований нижегородцев с новой коронавирусной инфекцией было проведено в Нижегородском областном клиническом диагностическом центре.

Также известно, что за период с 10 по 14 января в судах Нижнего Новгорода было рассмотрено 253 административных дела о нарушении COVID-ограничений. Дополнительно сообщается, что карантин по COVID-19 был введен в двух отделениях больниц города.

Среди положительных новостей - 80,8% нижегородцев старше 60 лет прошли вакцинацию от COVID-19.

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