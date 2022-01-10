Ястребы-тетеревятники по кличке Зевс и Дикий будут работать на Балахнинском полигоне ТБО

В настоящее время ястребы осваиваются на новом месте. Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Необычные работники появились на Балахнинском полигоне твёрдых бытовых отходов – ими стали два ястреба-тетеревятника по кличке Зевс и Дикий. Пернатые сейчас осваиваются на новом месте, но уже очень скоро они приступят к работе и будут заниматься отпугиванием других птиц, которые создают антисанитарную обстановку на территории объекта.

- В ближайшее время на полигоне, расположенном под Нижним Новгородом, для ястребов-тетеревятников будут построены удобные вольеры и пернатые помощники начнут нести службу по обеспечению экологического благополучия нашего региона, - рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Бороться ястребам придётся с воронами, галками и чайками, кружащими в небе над мусорным полигоном. Эти птицы не только кормятся остатками пищи и отходами, захораниваемыми на объекте, но затем пачкают и загрязняют пометом территорию полигона: административные здания, автомобильную технику и технологическое оборудование.

Хищным птица всего около полугода. Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Прогнать назойливых пернатых механическими средствами достаточно трудно, поэтому было решено прибегнуть к экологичному способу борьбы со стаями птиц – биорепелентации, то есть живому отпугиванию.

- АО «Ситиматик – Нижний Новгород» стал четвёртым в группе компаний «Ситиматик», кто применил подобный способ борьбы с синантропными видами птиц, - подчеркнули в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области. - Ранее этот способ начали применять в Чувашском, Саратовском и Мурманском филиалах.

Известно, что вороны, галки и чайки испытывают дикий страх перед хищными птицами, поэтому на роль своеобразной охраны на полигон привезли молодых ястребов, им всего около полугода. Зевса доставили на Балахнинский полигон из Ульяновской области, а Дикого из Ростовской области.

- Для того чтобы спугнуть птиц, даже не обязательно выпускать в небо ястребов-тетеревятников. Достаточно просто показать их стаям, кружащим над полигоном, и уже через несколько секунд небо станет чистым, - объяснили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Надеемся, что оба ястреба-тетеревятника сослужат хорошую службу на полигоне ТБО и проживут долгую счастливую жизнь.

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