Как будет работать общественный транспорт в Новый год 2022 в Нижнем Новгороде: маршруты и время работы

Работа городского транспорта в Нижнем Новгороде будет продлена в новогоднюю ночь.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Работа городского транспорта в Нижнем Новгороде будет продлена в новогоднюю ночь. А это значит что все горожане и гости города, которые решат отправиться на праздничные гуляния в центр, после завершения мероприятий смогут беспрепятственно вернуться домой на автобусах, троллейбусах и метро. «Комсомолка» рассказывает, как будет работать общественный транспорт в Новый год 2022 в Нижнем Новгороде.
- В период с 31 декабря по 9 января работа будет организована в праздничном режиме, то есть весь общественный транспорт будет ходить по воскресному расписанию, - объяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. - В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 20222 года пассажиров будут развозить до 3 часов 30 минут.
Схема работы общественного транспорта в Новый год. Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода.
Также важно, что движение трамваев №8, 417 и автобусов №1, 11, 40, 41, 45, 48, 52, 68, 95 будет организовано по укороченным маршрутам. Метро будет ходить с интервалом в 10 минут.
Так, в новогоднюю ночь добраться домой можно будет на следующих трамваях:
- №2. Маршрут по городскому кольцу (в обе стороны);
- №3. Маршрут «Московский вокзал, ул.Октябрьской революции, пл.Комсомольская, мкр. Молитовский, ул.Глеба Успенского, Парк Дубки»;
- №6. Маршрут «Московский вокзал , мкр.Бурнаковский, ст. Варя, Центр Сормово, ул.Коммуны, ул.Ярошенко»;
- №7. Маршрут «Московский вокзал , мкр.Бурнаковский, ст. Варя, ул.Ярошенко, ул.Коммуны, Центр Сормово»;
- №8. Маршрут «Гнилицы, Стригино, Мостоотряд, Малышево, ул.Минеева, ул.Смирнова, пл.Киселева, ст.метро Автозаводская»;
- №21. Маршрут «Черный пруд, ул.Ильинская, пл.Лядова, пл.Комсомольская, мкр.Молитовский, ул.Глеба Успенского, Парк Дубки»;
-№417. Маршрут «52 квартал, пр.Молодежный, ул.Красных Партизан, Соцгород-1, пр.Кирова, ст.метро Автозаводская».
Также дольше работать в новогоднюю ночь будут следующие троллейбусы:
- №4. Маршурт «ул.Минеева, ул.Лескова, пл.Киселева, пр.Октября, ул.Плотникова, мкр.Соцгород-2»;
- №9. Маршурт «пл.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Рокоссовского, мкр.Кузнечиха-2»;
- №10. Маршурт «Авторынок, Московское ш., Московский вокзал, Мещерский бул., Мещерское озеро»;
- №13. Маршурт «пл.Минина и Пожарского, пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Бекетова, пр.Гагарина, мкр.Щербинки-2»;
- №14. Маршурт «ул.Патриотов, Южное ш., ул.Веденяпина, пл.Киселева, пр.Октября, ул.Плотникова, мкр.Соцгород-2»;
- №15. Маршурт «Московский вокзал, Московское ш., пр.Героев, ул.Просвещенская, ул.Чаадаева»;
- №17. Маршурт «пл.Минина и Пожарского, пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Ивлиева, мкр.Кузнечиха-2»;
- №31. Маршурт «пл.Минина и Пожарского, пл.Свободы, пл.Горького, пр.Гагарина, мкр. Щербинки-2».
А вот как в Новый год будут ходить автобусы:
- №1. Маршурт «пл.Жукова, пр.Гагарина, мкр.Щербинки, Новинки, ЖК Окский берег»;
- №11. Маршурт «Автозаводский универмаг, пр.Октября, ул.Дьяконова, ул.Львовская, ул.Дружаева»;
-№40. Маршурт «пл.Киселева, ул.Веденяпина, Южное ш., мкр.Юг»;
- №41. Маршурт «Стрелка, пл.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Ивлиева, мкр.Кузнечиха, ул.Рокоссовского, ул.Сахарова, мкр.Цветы»;
- №43. Маршурт «ул.Долгополова, Московский вокзал, Стрелка, пл.Горького, пр.Гагарина, АВ Щербинки»;
- №45. Маршурт «ЗКПД-4, 7мкр. Сормово, ул.Светлоярская, ул.Чаадаева, ул.Рябцева, Московское ш., Московский вокзал, Стрелка»;
- №48. Маршурт «Стрелка, Московский вокзал, Московское ш., ул.Лесной городок, ул.Движенцев, мкр.Сортировочный»;
- №52. Маршурт «Стрелка, Речной вокзал, пл.Минина и Пожарского, ул.Минина, ул.Родионова, ул.Богдановича, мкр.Верхние Печеры»;
- №61. Маршурт «ул.Долгополова, Московский вокзал, Стрелка, Речной вокзал, пл.Минина и Пожарского, пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Бринского, ул.Богдановича, мкр.Верхние Печеры»;
- №68. Маршурт «пл.Киселева, ул.Лескова, ул.Мончегорская, ул.Космическая»;
- №71. Маршурт «пл.Свободы, пл.Минина и Пожарского, Речной вокзал, Стрелка, Московский вокзал, Сормовское ш., ст.Варя, ул.Коминтерна, пр.Союзный, ул.Баренца, пр.Кораблестроителей, 7 мкр.Сормово, Военный городок, Торфопредприятие»;
- №95. Маршурт «Стрелка, Московский вокзал, Сормовское ш., ул.Коминтерна, ул.КИМа, ул.Ясная, ул.Дубравная».
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