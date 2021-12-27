Как будет работать общественный транспорт в Новый год 2022 в Нижнем Новгороде: маршруты и время работы

Работа городского транспорта в Нижнем Новгороде будет продлена в новогоднюю ночь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Работа городского транспорта в Нижнем Новгороде будет продлена в новогоднюю ночь. А это значит что все горожане и гости города, которые решат отправиться на праздничные гуляния в центр, после завершения мероприятий смогут беспрепятственно вернуться домой на автобусах, троллейбусах и метро. «Комсомолка» рассказывает, как будет работать общественный транспорт в Новый год 2022 в Нижнем Новгороде.

- В период с 31 декабря по 9 января работа будет организована в праздничном режиме, то есть весь общественный транспорт будет ходить по воскресному расписанию, - объяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода. - В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 20222 года пассажиров будут развозить до 3 часов 30 минут.

Схема работы общественного транспорта в Новый год. Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода.

Также важно, что движение трамваев №8, 417 и автобусов №1, 11, 40, 41, 45, 48, 52, 68, 95 будет организовано по укороченным маршрутам. Метро будет ходить с интервалом в 10 минут.

Так, в новогоднюю ночь добраться домой можно будет на следующих трамваях:

- №2. Маршрут по городскому кольцу (в обе стороны);

- №3. Маршрут «Московский вокзал, ул.Октябрьской революции, пл.Комсомольская, мкр. Молитовский, ул.Глеба Успенского, Парк Дубки»;

- №6. Маршрут «Московский вокзал , мкр.Бурнаковский, ст. Варя, Центр Сормово, ул.Коммуны, ул.Ярошенко»;

- №7. Маршрут «Московский вокзал , мкр.Бурнаковский, ст. Варя, ул.Ярошенко, ул.Коммуны, Центр Сормово»;

- №8. Маршрут «Гнилицы, Стригино, Мостоотряд, Малышево, ул.Минеева, ул.Смирнова, пл.Киселева, ст.метро Автозаводская»;

- №21. Маршрут «Черный пруд, ул.Ильинская, пл.Лядова, пл.Комсомольская, мкр.Молитовский, ул.Глеба Успенского, Парк Дубки»;

-№417. Маршрут «52 квартал, пр.Молодежный, ул.Красных Партизан, Соцгород-1, пр.Кирова, ст.метро Автозаводская».

Также дольше работать в новогоднюю ночь будут следующие троллейбусы:

- №4. Маршурт «ул.Минеева, ул.Лескова, пл.Киселева, пр.Октября, ул.Плотникова, мкр.Соцгород-2»;

- №9. Маршурт «пл.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Рокоссовского, мкр.Кузнечиха-2»;

- №10. Маршурт «Авторынок, Московское ш., Московский вокзал, Мещерский бул., Мещерское озеро»;

- №13. Маршурт «пл.Минина и Пожарского, пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Бекетова, пр.Гагарина, мкр.Щербинки-2»;

- №14. Маршурт «ул.Патриотов, Южное ш., ул.Веденяпина, пл.Киселева, пр.Октября, ул.Плотникова, мкр.Соцгород-2»;

- №15. Маршурт «Московский вокзал, Московское ш., пр.Героев, ул.Просвещенская, ул.Чаадаева»;

- №17. Маршурт «пл.Минина и Пожарского, пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Ивлиева, мкр.Кузнечиха-2»;

- №31. Маршурт «пл.Минина и Пожарского, пл.Свободы, пл.Горького, пр.Гагарина, мкр. Щербинки-2».

А вот как в Новый год будут ходить автобусы:

- №1. Маршурт «пл.Жукова, пр.Гагарина, мкр.Щербинки, Новинки, ЖК Окский берег»;

- №11. Маршурт «Автозаводский универмаг, пр.Октября, ул.Дьяконова, ул.Львовская, ул.Дружаева»;

-№40. Маршурт «пл.Киселева, ул.Веденяпина, Южное ш., мкр.Юг»;

- №41. Маршурт «Стрелка, пл.Горького, пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Ивлиева, мкр.Кузнечиха, ул.Рокоссовского, ул.Сахарова, мкр.Цветы»;

- №43. Маршурт «ул.Долгополова, Московский вокзал, Стрелка, пл.Горького, пр.Гагарина, АВ Щербинки»;

- №45. Маршурт «ЗКПД-4, 7мкр. Сормово, ул.Светлоярская, ул.Чаадаева, ул.Рябцева, Московское ш., Московский вокзал, Стрелка»;

- №48. Маршурт «Стрелка, Московский вокзал, Московское ш., ул.Лесной городок, ул.Движенцев, мкр.Сортировочный»;

- №52. Маршурт «Стрелка, Речной вокзал, пл.Минина и Пожарского, ул.Минина, ул.Родионова, ул.Богдановича, мкр.Верхние Печеры»;

- №61. Маршурт «ул.Долгополова, Московский вокзал, Стрелка, Речной вокзал, пл.Минина и Пожарского, пл.Свободы, ул.Ванеева, ул.Бринского, ул.Богдановича, мкр.Верхние Печеры»;

- №68. Маршурт «пл.Киселева, ул.Лескова, ул.Мончегорская, ул.Космическая»;

- №71. Маршурт «пл.Свободы, пл.Минина и Пожарского, Речной вокзал, Стрелка, Московский вокзал, Сормовское ш., ст.Варя, ул.Коминтерна, пр.Союзный, ул.Баренца, пр.Кораблестроителей, 7 мкр.Сормово, Военный городок, Торфопредприятие»;

- №95. Маршурт «Стрелка, Московский вокзал, Сормовское ш., ул.Коминтерна, ул.КИМа, ул.Ясная, ул.Дубравная».

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