«Боречка артист!»: В сети появилось видео, где двухгодовалый внук Бориса Немцова рассказывает новогодний стих

Мальчик прочитал произведение Александра Шибаева «Дед Мороз (К нам на елку — ой-ой-ой!)». Фото: Мила СТРИЖ

Известная телеведущая Екатерина Одинцова поделилась со своими подписчиками в Инстаграме милым видео, где её внук рассказывает новогодний стих. Мальчик, сын Антона Немцова, был назван в честь своего знаменитого дедушки – политика Бориса Немцова.

На запечатленных кадрах двухгодовалый малыш стоит у украшенной ёлки, он с выражением по памяти читает произведение Александра Шибаева «Дед Мороз (К нам на елку — ой-ой-ой!)». Маленький Боря полон энергии, он едва может устоять на месте, то и дело раскачиваясь из стороны в сторону.

- Мой внук. Боречка артист! Харизма и драйв, - подписала публикацию светская львица.

Также Екатерина Одинцова опубликовала фото Бориса-младшего со своими родителями, после чего многие подписчики отметили, насколько молодые прабабушка и прадедушка у малыша.

- Здорово, действительно! Аристократичная пара. Импозантный папа и мама мягкая, женственная. Ножку так пикантно поставила, - написала Анна Ленская.

Конечно же, не обошлось и без комплиментов для Бори, люди стали писать, что у него неплохие ораторские способности, ещё подмечали, что глаза мальчика очень похожи на глаза его дедушки – Бориса Немцова.

- Екатерина, какой милый, озорной малыш! Так приятно видеть наполненную любовью домашнюю обстановку, - прокомментировала пользовательница с ником «telani_dolls».

В историях знаменитая бабушка добавила несколько старых фотокарточек, на которых она запечатлена маленькая рядом со своей 92-летней прабабушкой, а затем на руках у дедушки – Льва Яковличева, который был директором школы, а ещё преподавал историю и географию.

Екатерина Одинцова со своим дедушкой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Маленькая Екатерина Одинцова и её прабабушка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Маленькая Екатерина Одинцова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, что пополнение в семье Антона и Анны Немцовой произошло 27 января 2019 года.

- Мои любимки. Как же здорово, когда родителями становятся в юности, - написала тогда Екатерина Одинцова. - Мне было 23, когда родился Антон. У Антона в 23 уже есть сын Боря. Мои родители, у которых я появилась в 21, уже стали прабабушкой и прадедушкой. Надеюсь, у меня тоже есть такой шанс.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что 27 января 2020 года молодые родители вместе с Борей отправились в Нижний Новгород, чтобы там отметить его первый день рождения.

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