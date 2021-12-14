Рождество 2021-2022 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий для взрослых и детей Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Едва в Нижнем Новгороде пройдут веселые новогодние гуляния, как наступят праздники в честь Рождества Христова и их программа мероприятий будет не менее насыщенной. На протяжении всех зимних каникул горожан и гостей города будет ждать большой выбор событий и мест для отдыха семьей, компаниями и в одиночку.

«Комсомолка» представляет программу праздничных мероприятий на Рождество 2021-2022 в Нижнем Новгороде. Мы подскажем вам, как и где лучше отметить рождественские праздники.

Стадион «Труд».

Адрес: бульвар Юбилейный, 30, Нижний Новгород.

Даты: со 2 по 8 января.

Нижегородцы смогут увидеть сказочное ледовое шоу «Щелкунчик и мышиный король». Постановщик спектакля – Илья Авербух, роль Маши сыграет Татьяна Тотьмянина, роль Щелкунчика - Максим Маринин, а мышиного короля - Алексей Ягудин.

Парк приключений «Остров героев».

Адрес: улица Ярошенко, 7в, Нижний Новгород. Детский клуб «Мадагаскар».

- Программа «С хаски по дороге в сказку».

Даты: с 26 декабря по 6 января.

Продолжительность: 1,5 часа

Рекомендуемый возраст для участия 7-12 лет. Детей ожидает совместное приключение с Дедушкой Морозом, индейцем и пиратом. Им всем сначала нужно будет пройти квест, чтобы спасти жителей из зимней спячки, затем они смогут покататься на санях, запряженных хаски. Также включено прохождение первого уровня веревочного парка, фотозона с собаками и базовый билет в парк приключений в день посещения программы.

- Программа «Лаборатория зимних чудес: приёмная деда Мороза».

Даты: с 3 по 5 января.

Продолжительность: от 40 до 70 минут в зависимости от скорости прохождения квеста ребенком.

Рекомендуемый возраст для участия 4-12 лет. Ребятня сможет узнать секрет вкуснейшего чая Бабы Яги, поучиться меткости у Иван-Царевича, сыграет в весёлые игры со Скоморохом. Дети также смогут пообщаться с Дедушкой Морозом и рассказать ему о своём заветном желании. В подарок они получат базовый билет в парк приключений в день посещения программы.

Программа мероприятий на Рождество будет не менее насыщенной. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Дворец культуры «Красное Сормово».

Адрес: бульвар Юбилейный, 32, Нижний Новгород.

- Новогодний мультипарад.

Даты: 2 января 13:00, 4 января 10:00.

Юные нижегородцы смогут увидеть музыкальную и интерактивную сказку, в которой герои разных сказок поборются за главный Новогодний приз, а Дед Мороз и Снегурочка определят победителя.

Детей ожидают конкурсы, загадки, шутки, песни и игры.

- Праздничный концерт «С Новым годом!».

Даты: 7 и 8 января 16:00

На сцене перед нижегородцами представят новую праздничную концертную программу, которая продлится два часа. Участие в концерте примут заслуженный артист России Сергей Миндрин, дипломант Всероссийских конкурсов Владислав Биткин, ведущие солисты балета Музыкального театра им. В. Т. Степанова, а также Театр танца «Солнечный бестселлер».

Нижегородский Государственный цирк.

Адрес: улица Коммунистическая, 38, Нижний Новгород.

Новогодняя сказка «13 месяцев»

Даты: с 25 декабря 2021 по 16 января 2022

На уникальном манеже-сцене пройдет шоу фонтанов с увлекательным сюжетом и завораживающей атмосферой по мотивам сказки Маршака «Двенадцать месяцев».

Музей «Усадьба Рукавишниковых».

Адрес: Верхневолжская набережная, 7, Нижний Новгород.

Новогодняя экскурсия «Рождественская историю».

Даты: 5 января 12:00 и 14:00

Нижегородцы смогут познакомиться с историей и традициями праздника, совершат путешествие по Нижнему Новгороду 19 века в поисках потерянных драгоценностей хозяйки дома и в конце попадут на настоящий бал.

Центр культуры «Рекорд».

Адрес: улица Пискунова, 11, Нижний Новгород.

Сказка «Снежная королева» с оркестром.

Даты: 9 января 12:00

- Жили-были девочка и мальчик. Они жили по соседству и были верными друзьями, пока не случилось несчастье… Впрочем, сюжет известен всем, - пишут оргназиторы. - Замечательная музыка Э. Грига и С. Рахманинова станет верным спутником в путешествии маленькой девочки с любящим сердцем.

Сказку будет читать артистка Академического нижегородского театра драмы им. М. Горького Людмила Штепанова.

Мы подскажем вам, как и где лучше отметить рождественские праздники. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Концертный зал «Юпитер».

Адрес: Октябрьская площадь, 1, Нижний Новгород.

- Спектакль «Вредные советы».

Даты: 8 января 12:00 и 15:00.

Незабываемый праздник хулиганства ожидает нижегородцев и их детей, они смогут не только увидеть веселый музыкальный спектакль, но и сами поучаствуют в постановке. Зрителей ожидают танцы, фокусы и игры.

- Приходите! Будем пулять из рогатки конфетами, петь, плясать и веселиться не взирая на возраст, потому что ребенок живет в нас всегда! – пишут организаторы.

Продолжительность спектакля 1 час 10 минут. Для лиц от 18 лет вход на мероприятие осуществляется при предъявлении QR-кодов.

- Балет «Щелкунчик».

Даты: 7 января 15:00 и 19:00

Нижегородцы смогут оценить фантастический балет по сказке Гофмана с невероятным музыкальным сопровождением, написанным Петром Чайковским. В спектакле примут участие солисты Большого театра Анастасия Горячева и Андрей Болотин.

- Детский мьюзикл «Холодное сердце».

Даты: 6 января 13:00 и 10:00

Прийти в концертный зал «Юпитер» стоит заранее, так как за 20 минут до начала представления всех маленьких зрителей будут ждать Дед Мороз со Снегурочкой. В программе - хороводы, поздравления с Новым Годом, а так же возможность рассказать Деду Морозу стихи и получить подарок!

В сказочное приключение позволят окунуться полюбившиеся песни, веселые танцы, добрые шутки, необычные спецэффекты и интерактивные игры.

Детям до 4 лет вход бесплатный. Продолжительность шоу 50 минут.

- Новогоднее представление «Щенки спасают Новый Год».

Даты: 4 января 10:00

Команда щенячьего патруля будет спасать Новый год, а на помощь им придет сам Дед Мороз. Юные нижегородцы смогут стать свидетелями новых приключений команды отважных спасателей.

- Спектакль «Алладин».

Даты: 5 января 13:00

На сцене концертного зала «Юпитер» развернётся приключение в славном граде Аграба, где живет Аладдин, веселый воришка с золотым сердцем. Только его хитроумие, смекалка и доброта способны помешать Джафару завладеть волшебной лампой и захватить власть над миром.

Арт-клуб «Маяковка,10».

Адрес: улица Рождественская, 10, Нижний Новгород.

Спектакль «Лавка Чудес».

Даты: с 19 декабря 2021 по 5 января 2022

Театр кукол «Мабу» покажет нижегородцам историю о самых неожиданных и добрых чудесах. Постановка расскажет о тех, кто зажигает огни в Новый Год и дарит людям надежду. Продолжительность спектакля 50 минут.

- Спектакль «Лавка чудес» поможет поверить в волшебство даже взрослым, - пишут организаторы. - Чудо вокруг, только верьте в него.

- Не спектакль «Сказки для хороших людей».

Даты: 3 января 15:30

Организаторы представят на суд горожан и гостей города сказочное реалити, где на глазах зрителей повседневная жизнь современного человека перевернется в сказочную наизнанку.

- Распоясавшиеся артисты будут шуметь, балагурить, играть на музыкальных инструментах, зазывать вас на сцену, общаться с залом и делать вам очень смешно! Без устали! Не спектакль, а сериал на сцене! 17 серий за 1,5 часа! Целый сезон в один присест! Саундтрек в живом исполнении! Захватывающий сюжет! Невероятный финал! Спойлер: Джордж Мартин никого не убьёт! Оторвемся вместе! Интересно и смешно и взрослым и детям, и вместе и по отдельности! – зазывают организаторы.

Дворец культуры «ГАЗ».

- Новогодняя сказка «Колобок».

Даты: с 3 по 7 января

Ёлка для малышей с веселыми играми и забавами. Детям до 3 лет вход бесплатный.

- Музыкальный спектакль «Снегурочка».

Даты: с 2 по 3 января

Всей семье нижегородцы смогут увидеть новую версию старой сказки. Организаторы обещают, что будет интересно и взрослым, и детям. Детям до 3 лет вход бесплатный.

- Новогоднее музыкальное представление «Новогоднее Лукоморье».

Даты: 6 января 15:00

- Похищение, погони, сказочные интриги. Баба Яга, Леший, Кощей, Богатыри, Русалка, Шамаханская Царица и остальные жители Лукоморья принимают участие в новогоднем детективе. Но будет все хорошо, ведь на пороге самый добрый и волшебный праздник — Новый год, - приглашают на представление организаторы.

Детям до 3 лет вход бесплатный.

Также в Нижнем Новгороде с 1 по 8 января будут работать уличные театры, а 9 января пройдет церемония передачи титула новогодней столицы России Новосибирску и составится показ постановки Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

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