Ледяные и снежные горки 2021-2022 в Нижнем Новгороде: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках с детьми. Фото: Евгения ГУСЕВА

Катание с горки — любимая зимняя забава не только детворы, но и взрослых. Перед новогодними праздниками искусственные горки для катания открываются по всему Нижнему Новгороду, чтобы горожане могли весело и активно провести время на свежем воздухе.

«Комсомолка» подготовила подборку самых больших ледяных и снежных горок 2021-2022 в Нижнем Новгороде, где можно покататься на тюбингах, ватрушках и санках как взрослым, так и детям.

Сормовский парк.

Зимних развлечений в парке полно, однако искусственные горки для катания оборудованы только на территории открытого катка. Новогодний комплекс наполнен яркими украшениями и фигурами сказочных персонажей, здесь же есть тёплый пункт проката, где можно переодеться, и камеры хранения. По словам сотрудника администрации парка, посещение будет организовано без предъявления QR-кодов. В настоящее время место только готовится к открытию.

Открытый каток и горки находятся недалеко от спортклуба «Сормович». Фото: группа Вконтакте Сормовский Парк | Нижний Новгород (https://vk.com/sormovopark).

Адрес: улица Энгельса, Нижний Новгород. Открытый каток и горки находятся недалеко от спортклуба «Сормович».

Цены: билет 200 рублей (входит посещение всего комплекса - каток и деревянные горки). Дети до 3 лет бесплатно, но при наличии подтверждающего документа.

Режим работы: Будни - с 10:00 до 20:00, выходные и праздники - с 10:00 до 22:00.

Прокат тюбов и ватрушек: одна штука - 200 рублей за час (выдается под залог документа).

- Для покупки билета на каток и аренды инвентаря необходима карта Сормовского парка, - пишут на сайте парка. - Карту можно приобрести в любой кассе. Стоимость карты - 50 рублей.

Автозаводский парк.

Несколько деревянных горок разной высоты и размера уже начали работать и в Автозаводском парке на территории «сухого озера». Здесь покататься можно на славу, так как вход на горки свободный, а также работает прокат тюбингов.

- Прокат осуществляется под залог копии документа, удостоверяющего личность, или за сумму в 2000 рублей, - сообщается на сайте. – Копия документа возвращается после проката инвентаря.

Вход на горки в Автозаводском парке свободный. Фото: группа Вконтакте Автозаводский парк г.Нижний Новгород (https://vk.com/avtozpark_nn).

В городской администрации отметили, что прокат тюбинга возможен только по предъявлению QR-кода.

Адрес: улица Прыгунова, 2, Нижний Новгород.

Режим работы: Будни - с 11:00 до 21:00, выходные – с 10:00 до 21:00. Кассы проката закрываются в 20:00.

Прокат тюбов и ватрушек: 30 минут – 150 рублей, 1 час – 200 рублей. По средам (кроме праздничных дней), цены снижаются: 30 минут – 100 рублей, 1 час – 150 рублей.

Парк имени 1 Мая.

В зимнее время в парке имени 1 Мая каждый сможет найти занятия по своему интересу и вкусу. Для любителей покататься с горок в парке недалеко от центральной площади заработали два уникальных комплекса и прокат тюбинга.

Адрес: улица Октябрьской Революции, 31, Нижний Новгород.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 23:00.

Работают каждый день с 10:00 до 23:00. Фото: группа Вконтакте Парк им. 1 Мая (https://vk.com/park1maya).

Русские горки – комплекс из четырёх сооружений, воссозданных с максимальной точностью по российским чертежам 18 века.

Пройти на «Русские горки» можно только купив билет, даже если у вас есть свой инвентарь. Большим плюсом комплекса можно считать тот факт, что если вы заплатили за вход, и при этом у вас с собой нет ватрушки – ее выдадут бесплатно.

Горки здесь отличаются своей высотой:

1. Большая – высота 12 метров, длина спуска более 30 метров. Хорошо подходит для взрослых и детей старше 7 лет.

2. Средняя – высота 6 метров, длина спуска более 15 метров. Хорошо подходит для детей от 3 до 6 и для всех, кто еще не решился скатиться с большой горки и хочет потренироваться и подготовиться.

3. Малая – двусторонняя горка для малышей, её высота не более 3 метров, широкая область ската, спуск выполняется из лесной избушки.

4. Винтовая — 40 метров винтового спуска под углом 50 градусов, от которого захватывает дух.

Цены:

Будни: дети до 7 лет — 100 рублей, дети старше 7 лет и взрослые — 150 рублей, взрослый и ребёнок — 200 рублей.

Выходные дни и праздники: дети до 7 лет — 100 рублей, дети старше 7 лет и взрослые — 200 рублей, взрослый и ребёнок — 250 рублей.

Горки разной высоты и размеров. Фото: группа Вконтакте Парк им. 1 Мая (https://vk.com/park1maya).

Горка «Айсберг» - это спуск длиной более 50 метров.

Цены:

Понедельник-четверг: вход на горку со своими тюбингами и ватрушками бесплатно.

Пятница-воскресенье и праздники: дети до 7 лет — 100 рублей, дети старше 7 лет и взрослые — 150 рублей, сопровождение ребенка — 50 рублей.

Правила катания на горке.

Нельзя съезжать с горки пока предыдущий человек не отошел в сторону. Не стоит задерживаться внизу, когда съехал, то лучше поскорее откатится или отползти в сторону, освободив путь другим. Нельзя перебегать дорожку после спуска с горки, так как можно попасть под ноги съезжающим. Также не следует съезжать спиной или на животе – необходимо всегда смотреть вперед.

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