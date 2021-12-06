Новогодние выставки 2021-2022 в Нижнем Новгороде: афиша, билеты, расписание
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В городе наступила зима, близятся новогодние праздники, а это значит, что у нижегородцев появится больше времени и желания не только для весёлого и активного отдыха, но ещё и культурного.
«Комсомолка» предоставляет подробную афишу новогодних выставок 2021-2022 в Нижнем Новгороде, а также рассказывает, как и где выгодно купить билеты на главные события.
Выставка «Весточка из новогодней столицы» (5+).
Где: Игрушечный музей на улице Большая Покровская, 8.
Цена: детский билет – 250 рулей, взрослый билет – 100 рублей.
Тематическая экскурсия будет посвящена истории советской новогодней игрушки и продлится 50 минут. Гостей выставки также ожидает изготовление своей авторской открытки, которую отправят через Почту России адресату.
Максимальное количество участников в одной группе составляет 30 человек. Кстати, организованные группы могут записаться в удобное для них время по телефону 8 904 049 94 70.
Выставка «Волшебный мир зимних праздников».
Где: Усадьба Рукавишниковых – главное здание Нижегородского Государственного Историко-Архитектурного Музея-Заповедника. Точный адрес: Верхневолжская набережная, 7.
Когда: открытие 17 декабря.
В настоящее время о подготовленной программе мало что известно, но в прошлом году в экспозиции были представлены яркие образцы, которые могли послужить подарками в позапрошлые столетия. Это и изящные сувениры, и роскошные сервизы, и даже вещи, которые могли пригодиться в хозяйстве.
Выставка «День семьи в музее».
Где: Нижегородский государственный художественный музей
Когда: 12 декабря – Художники-путешественники +новогодняя программа
19 декабря – Птицы и звери на картинах +новогодняя программа
26 декабря – Какой бывает колорит + новогодняя программа
Начало: 11:30
Цена: 300 рублей.
В художественном музее продолжают создавать волшебную предновогоднюю атмосферу, поэтому каждое воскресенье в декабре занятия с детьми проводит Снегурочка. Проект рассчитан для детей с родителями и предоставляет участникам возможность в игровой форме познакомиться с экспозицией музея и проявить творческие способности.
Также в преддверии праздников программа включает в себя конкурсы, викторины в экспозиции и у елки.
Выставка стеклянных новогодних украшений «Дом елочной игрушки».
Где: Фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель» на шоссе Жиркомбината, 8.
На выбор посетителям предлагается посетить фабрику в одиночку, семьей или с друзьями. Также есть возможность организовать посещение группы более 20 человек по предварительной записи, такой вариант подходит школьникам и студентам.
В программу включено знакомство с промыслом по изготовлению ёлочных игрушек из стекла, посещение стеклодувного цеха и художественной мастерской, обзор музея и мастер-класс по росписи игрушки.
Выставочная локация «Квартира», украшенная к Новому году.
Где: Зоопарк «Лимпопо», музей истории и быта Советского Союза «Назад в СССР»
В музее детально воссозданы несколько локаций, такие как «Магазин», «Ленинская комната», «Школа» и «Квартира». Все они наглядно повествуют о том, чем жили, о чем мечтали и к чему стремились граждане Советского Союза.
Так, нижегородцы смогут взглянуть на интерьер квартиры, в каких жил каждый среднестатистический гражданин СССР. Деревянный буфет, круглый стол, телевизор на ножках, массивный диван, а в углу – новогодняя елка и трехколесный велосипед «Малыш».
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