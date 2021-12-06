Новогодние выставки 2021-2022 в Нижнем Новгороде: афиша, билеты, расписание Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В городе наступила зима, близятся новогодние праздники, а это значит, что у нижегородцев появится больше времени и желания не только для весёлого и активного отдыха, но ещё и культурного.

«Комсомолка» предоставляет подробную афишу новогодних выставок 2021-2022 в Нижнем Новгороде, а также рассказывает, как и где выгодно купить билеты на главные события.

Выставка «Весточка из новогодней столицы» (5+).

Где: Игрушечный музей на улице Большая Покровская, 8.

Цена: детский билет – 250 рулей, взрослый билет – 100 рублей.

Тематическая экскурсия будет посвящена истории советской новогодней игрушки и продлится 50 минут. Гостей выставки также ожидает изготовление своей авторской открытки, которую отправят через Почту России адресату.

Максимальное количество участников в одной группе составляет 30 человек. Кстати, организованные группы могут записаться в удобное для них время по телефону 8 904 049 94 70.

Выставка «Волшебный мир зимних праздников».

Где: Усадьба Рукавишниковых – главное здание Нижегородского Государственного Историко-Архитектурного Музея-Заповедника. Точный адрес: Верхневолжская набережная, 7.

Когда: открытие 17 декабря.

В настоящее время о подготовленной программе мало что известно, но в прошлом году в экспозиции были представлены яркие образцы, которые могли послужить подарками в позапрошлые столетия. Это и изящные сувениры, и роскошные сервизы, и даже вещи, которые могли пригодиться в хозяйстве.

Выставка «День семьи в музее».

Где: Нижегородский государственный художественный музей

Когда: 12 декабря – Художники-путешественники +новогодняя программа

19 декабря – Птицы и звери на картинах +новогодняя программа

26 декабря – Какой бывает колорит + новогодняя программа

Начало: 11:30

Цена: 300 рублей.

В художественном музее продолжают создавать волшебную предновогоднюю атмосферу, поэтому каждое воскресенье в декабре занятия с детьми проводит Снегурочка. Проект рассчитан для детей с родителями и предоставляет участникам возможность в игровой форме познакомиться с экспозицией музея и проявить творческие способности.

Также в преддверии праздников программа включает в себя конкурсы, викторины в экспозиции и у елки.

Выставка стеклянных новогодних украшений «Дом елочной игрушки».

Где: Фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель» на шоссе Жиркомбината, 8.

На выбор посетителям предлагается посетить фабрику в одиночку, семьей или с друзьями. Также есть возможность организовать посещение группы более 20 человек по предварительной записи, такой вариант подходит школьникам и студентам.

В программу включено знакомство с промыслом по изготовлению ёлочных игрушек из стекла, посещение стеклодувного цеха и художественной мастерской, обзор музея и мастер-класс по росписи игрушки.

Выставочная локация «Квартира», украшенная к Новому году.

Где: Зоопарк «Лимпопо», музей истории и быта Советского Союза «Назад в СССР»

В музее детально воссозданы несколько локаций, такие как «Магазин», «Ленинская комната», «Школа» и «Квартира». Все они наглядно повествуют о том, чем жили, о чем мечтали и к чему стремились граждане Советского Союза.

Так, нижегородцы смогут взглянуть на интерьер квартиры, в каких жил каждый среднестатистический гражданин СССР. Деревянный буфет, круглый стол, телевизор на ножках, массивный диван, а в углу – новогодняя елка и трехколесный велосипед «Малыш».

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