Двое подростков провалились под лёд в Выксе

Несчастный случай произошел на Верхнем пруду. Фото: скрин из видео.

Не выходить на тонкий лёд уже не первую неделю призывают спасатели: несмотря на минусовые температуры воздуха, лёд на водоемах ещё не встал и существует серьезная опасность провалиться под него. Однако некоторым нижегородцам, кажется, и море по колено, и горы по плечо, так как они считают, что могут выйти на реку или на пруд, когда им захочется.

Накануне очередной такой случай чуть не привёл к трагическому исходу – трое друзей вышли на лёд Верхнего пруда в Выксе, едва замёрзшая корка воды треснула и утащила в глубину одного из подростков.

Двое других ребят тут же бросились на помощь своему другу, оказавшемуся в беде. Правда, уроки ОБЖ мальчики, видимо, пропускали, поэтому к пострадавшему приближались не лёжа, а стоя. Это стало ещё одним промахом – лед разошелся и под вторым парнем, который тоже угодил в воду.

К счастью, вся эта история завершилась без пострадавших, потому что вскоре на помощь подросткам прибежали очевидцы случившегося и помогли мальчикам выбраться на берег.

Видео произошедшего разлетелось по социальным сетям, а нижегородцы тут же принялись бурно обсуждать поступок подростков.

- Слава богу, что были рядом люди, помогли, и все остались живы! - подчеркнула местная жительница Снежана Максимычева.

- Урок на всю жизнь, - подытожил нижегородец Арсений Гаранов.

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