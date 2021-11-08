Фото смертельного ДТП с двумя пешеходами в Богородском районе появилось в сети

Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Фото: Телеграм-канал "Нижний №1".

В сети появились кадры с места страшного ДТП в Богородском районе, в котором два пешехода погибли под колесами «Шкоды» вечером 7 ноября. Трагедия произошла около 18:10 в районе жилого комплекса «Новинки Smart City».

Водитель «Шкоды» не заметил в темноте пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, и совершил наезд. Удар, судя по фото, оказался сильным, так как у машины повредился передний бампер, капот, фары и треснуло лобовое стекло.

Все обстоятельства и причины случившегося выясняются. Фото: Телеграм-канал "Нижний №1".

- В результате аварии травмы, несовместимые с жизнью, получили мужчина и женщина, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. - Их личности устанавливаются.

Все обстоятельства и причины случившегося на 444 километре автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород сейчас продолжают выяснять сотрудники ГИБДД.

Люди погибли под колесами «Шкоды». Фото: Телеграм-канал "Нижний №1".

Тем временем нижегородцы в ходе обсуждения смертельного ДТП в социальных сетях отметили, что на указанном месте оживлённую трассу пешеходы перебегают довольно часто, так как недалеко находится продуктовый магазин.

- Только ехали там, вернее стояли. Как бессмертные на дорогу несутся, безумно жаль водителя. После подъема в горку сразу, темно, шансов среагировать не было, там внизу от Смарт-сити есть освещённый пешеходный, но это ж идти надо туда, - рассказала местная жительница Ульяна Набиева.

Нижегородским водителям напоминают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и выбирать скоростной режим по погодным условиям.

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