Министр внутренних дел Колокольцев наградил участкового из Арзамаса, спасшего 30 человек из горящего дома

Министр отметил, что прийти на помощь попавшим в беду, могут только люди смелые и благородные. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Участкового в Арзамасе Дмитрия Курташкина наградили ведомственным знаком отличия за проявленное мужество и героизм при спасении погибавших. Медаль МВД России «За смелость во имя спасения» майор полиции получил за то, что в одиночку эвакуировал из горящего общежития 30 человек.

Торжественная церемония вручения наград состоялась 1 ноября. В онлайн-режиме её проводил министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев, который отметил, что прийти на помощь попавшим в беду, могут только люди смелые и благородные, а также обладающие силой духа и способные сопереживать чужой боли.

Напомним, что история похожая на остросюжетный фильм развернулась в Арзамасе на улице Мира 14 января. Около половины пятого вечера в общежитии вспыхнула квартира на первом этаже, там замкнуло стиральную машинку.

В тот день майор полиции Дмитрий Курташкин находился в опорном пункте в соседнем здании, услышав крики о помощи, мужчина выбежал на улицу и увидел, как на всех пяти этажах общежития со стороны пожарного выхода из окон вырывался дым.

Полицейский самоотверженно ринулся на помощь, но войти в здание через центральный вход не смог – там всё заволокло стеной дыма.

- Пришлось забираться на второй этаж по трубе теплотрассы. Я заскочил на балкон и начал оббегать этаж за этажом, стучась в каждую комнату с целью эвакуации людей. Задымление с каждой минутой становилось все больше и больше, - вспоминал тот вечер Дмитрий Курташкин. - В двух комнатах я обнаружил девочку лет семи и мальчика лет восьми – они были без родителей. Я схватил детей в охапку и через черную завесу вынес на пожарную лестницу.

Каждый раз, поднимаясь на этаж выше, участковый осознавал, что видеть и дышать становится всё труднее, а уж на пятом этаже было черным-черно. Полицейский ориентировался на звуки и крики о помощи, вслепую находил людей и вытаскивал всех на балкон. Среди спасённых оказались и две испуганные пятилетние сестрёнки.

- Чувствуя, что я уже задыхаюсь, я схватил одну из них на руки, а вторую зацепил руками за свою брючину, и мы гуськом стали по стене пробираться на воздух. Выйдя на пожарную лестницу, я понял, что мое сознание совсем уже мутное, но самое главное – дети со мной, - поделился Дмитрий Курташкин.

В общей сложности, в тот день участковый смог в одиночку до приезда спасателей вывести из горящего здания 30 человек.

С целью лично поблагодарить местного старшего участкового за проявленное мужество при спасении людей в Арзамас лично приезжал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Справка:

Дмитрий Николаевич Курташкин начал службу в ОВД в 2008 году — в органах следствия отдела МВД России по городу Арзамасу в должности следователя. В 2011 году стал участковым уполномоченным полиции, за ним закрепили административный участок № 1. С 2016 года перешёл на должность старшего участкового уполномоченного полиции административного участка № 4, который включает в себя многоквартирные дома, 4 общежития, 2 детских сада, торговые центры и школа. Всего на территории участка проживают 4 800 человек.