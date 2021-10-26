Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 октября 2021 года: 42 нижегородца умерли от коронавируса за сутки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По данным на 01:00 26 октября 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 769 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 186 468 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 523 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 167 835 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 7 486 человек, ещё сорок два нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 26 октября Фото: Яндекс

Примечательно, что в 19 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (17 875 человек) и Ленинский (11 236 человек) районы, а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (5 319 человек).

Напомним, что ранее нижегородцам объяснили, почему они не могут получить QR-коды по ПЦР-тестам.

- Как таковой сам ПЦР лишь может подтвердить то, что в момент забора этого анализа человек не являлся носителем или больным этой инфекции, но больше никаких гарантий не дает, - рассказывает главный государственный санитарный врач по Нижегородской области Наталия Кучеренко.

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