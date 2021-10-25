Экс-начальник нижегородского ГУФСИН Теущаков предстанет перед судом

Он обвиняется в поборах с подчиненных. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Дело бывшего начальника регионального ГУФСИН генерал-лейтенанта Николая Теущакова о поборах с подчиненных направлено в суд. Расследование уголовного дела двух эпизодов по статье: «Превышение должностных полномочий» завершено. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, в период с 2016 по 2020 года экс-руководитель ведомства при пособничестве одного из своих заместителей потребовал от своих сотрудников часть выплачиваемых им премий премий за добросовестное выполнение особо сложных и важных задач. Размер «отката» составлял 50 тысяч рублей. Всего с подчиненных было незаконно собрано 1, 4 миллион рублей.

Также в период с 2016 по 2020 года обвиняемый с помощью главного экономиста ведомства , зная о предстоящих выплатах премий, также потребовал с сотрудников процент. Размер требуемых им выплат составлял по 50 тысяч рублей. Таким способом мужчина незаконно получил 1 миллион 850 тысяч рублей и направил на личные нужды.

В ходе предварительного расследования подсудимый был уволен из органов ФСИН.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что экс-начальника ГУФСИН по Нижегородской области был арестован в декабре 2020 года, тогда же следователи выложили видео его задержания.

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