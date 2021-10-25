Крупный пожар на складе с автозапчастями вспыхнул в Нижнем Новгороде 25 октября

Специалисты локализовали открытое горение на площади 1200 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар вспыхнул днем 25 октября на складе с автозапчастями в Нижнем Новгороде. Площадь пожара составила 1400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Экстренный звонок на номер «112» поступил в 14:35, очевидцы сообщали о том, что на улице Зеленхозовская в Автозаводском районе загорелось здание.

Погибших и пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На место пожара были направлены пожарно -спасательные подразделения, которые выехали туда по рангу вызова 1 «Бис». В 15:14 специалисты локализовали открытое горение на площади 1200 квадратных метров.

- Погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается, - уточняют в МЧС.

Экстренный звонок на номер «112» поступил в 14:35. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Кстати, сначала на месте происшествия произошло частичное обрушение кровли, но некоторое время спустя ангар разрушился полностью. Также известно, что существовала угроза того, что огонь мог перекинуться на рядом стоящую фуру.

Ангар разрушился полностью. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, что бывший дом культуры МВД, больше известный как «Дом чекиста», горел в Нижнем Новгороде 20 октября. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

После случившегося было принято решение законсервировать здание до проведения его реставрации.

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