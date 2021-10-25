«Люди штурмом брали маршрутки»: Транспортным коллапсом обернулись нерабочие дни в Нижнем Новгороде

В понедельник утром люди не могли добраться до работы, так как общественный транспорт вышел на работу в режиме выходного дня. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Давка в общественном транспорте во время пандемии, казалось бы, две несовместимые вещи, но именно это произошло в первый нерабочий день в Нижнем Новгороде. Утром 25 октября в городе случился настоящий транспортный коллапс, потому что автобусы, маршрутки, троллейбусы, трамваи и метро стали работать в режиме выходного дня. Толпы нижегородцев не могли уехать на работу из-за битком забитого транспорта, многим пришлось прождать на остановках по 30-40 минут.

Долго ждали транспорт и опоздали на работу

Во многих организациях и на предприятиях нерабочие дни стали простой формальностью, сотрудников по-прежнему ожидали в штатном режиме в офисах и на проходных, но понедельник для большего числа горожан начался с изрядно потрепанных нервов и опозданий.

- Я опоздал на работу и ехал как селедка в кадке. Ну, я бы понял, если бы это были первые такого рода ограничения, но это уже третий раз такое, - возмутился один из нижегородцев в социальных сетях.

- В городе объявлен карантин‚ но многие люди работают, а транспорта нет! Люди штурмом брали утром маршрутки и автобусы‚ остановки битком‚ ехали друг на друге. Какой может идти разговор о карантине? – пожаловалась нижегородка Светлана Демина.

В предстоящие две недели общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Никакой дистанции и масок

Люди стали подчеркивать, что из-за того, что на дорогах Нижнего Новгорода стало работать меньше транспорта, носить маски в душных и забитых автобусах тяжело, а уж про социальную дистанцию и говорить нечего.

- Народ дышит друг другу в затылок. Даже в кафе, салонах красоты, спортивных клубах, кинотеатрах нет такого близкого контакта с человеком, как в общественном транспорте, - отметила местная жительница Екатерина Антипова.

Нижегородцы толпами собирались на остановках с утра и едва влезали в автобусы, из сообщений в соцсетях стало известно о проблемах на многих маршрутах. Так, очевидцы говорят, что в 83 маршрутке было как минимум в 2 раза больше людей, чем обычно.

- Уважаемый губернатор, приглашаю вас на каникулах прокатиться в 45 маршрутке, встречаемся в 7.20 на улице Березовской. Если, конечно, повезет, то влезем, - обратился к главе региона Анна Шубина, словно не понимая смеяться от этой ситуации или всё же плакать.

Понедельник для большего числа горожан начался с изрядно потрепанных нервов и опозданий. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Трудности ожидания

Автозаводцы отмечали, что доехать с Пролетарской до проходных ГАЗа, стало настоящим квестом. На электронных табло остановок время прибытия и отправления транспорта было указано неправильно, из-за чего люди теряли время.

Проблемы возникли и в метро, там уменьшилось число курсирующих составов.

- Сегодня метро стало ходить раз в 10 минут на всех ветках. При этом народу, естественно, меньше не стало. Не считая того, что я опоздал на работу, мне пришлось ехать в набитом людьми вагоне вместо обычно довольно свободного в это время, - сетует нижегородец Алексей.

Проблемы возникли и в метро, там уменьшилось число курсирующих составов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тем временем люди обратились к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой пересмотреть решение о работе общественного транспорта, ведь сокращение подвижного состава способствует распространению COVID-19.

- Глеб Сергеевич, вы считаете нормальным то, что, оставив работать множество организаций, пассажирский транспорт стал работать по графику выходного дня? Такое изменение в графике движения пассажирского транспорта создает большое скопление людей на остановках, на станциях метро и в самом транспорте, что, в свою очередь, приведет к увеличению числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией, а также сезонными заболеваниями. Никто не требует ношения масок, так как пассажиры переполненного общественного транспорта просто разорвут, - написал нижегородец Дмитрий К.

Как всё-таки будет работать общественный транспорт в нерабочие дни?

В настоящее время транспортные предприятия Нижнего Новгорода сообщили, что в предстоящие две недели общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Так, в метро уже предусмотрены дополнительные поезда для усиления работы в часы пик. Частные перевозчики планируют вывести весь подвижной состав в рейсы во второй половине дня, чтобы избежать скопления людей.

В настоящее время за ситуацией с общественным транспортом следят в режиме онлайн.

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