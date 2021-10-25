Похолодание до -2 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в последнюю неделю октября

На этой неделе в город придёт похолодание до минусовых значений, а также прольются небольшие дожди и даже выпадет снег. Фото: Мария ЛЕНЦ

Октябрь подходит к концу, а это значит, что ближайшее время на улице будет становится всё холоднее и холоднее. Так, погода в Нижнем Новгороде на неделе с 25 по 31 октября принесёт похолодание до минусовых значений, а также небольшие дожди и даже снег.

Утром понедельника, 25 октября, температура воздуха будет колебаться от минусовых значений к плюсовым (от-1 до +1 градуса). Согласно сервису Яндекс.Погоды, в течение остального дня столбики термометров не поднимутся выше +2 градусов, но и не опустятся ниже нуля. При этом температура воздуха будет ощущаться как все -6 градусов.

Во вторник в городе установится пасмурная без прояснений погода. Температура днем будет составлять около +4 градусов, а к ночи опустится до +1 градуса. Дуть будет юго-западный ветер со скоростью до 6,2 метров в секунду.

В среду, 27 октября, хмурая погода сохранится, а к вечеру даже прольется небольшой дождь. Температура воздуха с утра будет составлять +1…+4 градуса, но уже к полудню разогреет до +6 градусов. Влажность воздуха составит 70-90%, а атмосферное давление – 748-751 миллиметр ртутного столба.

Четверг нижегородцев встретит мелким дождиком и по-прежнему прохладной погодой. Днем температуру воздуха разогреет до +6 градусов, к ночи эти значения упадут до +2 градусов. В первой половине дня ожидается юго-западный ветер со скоростью до 4,5 метров в секунду, а во второй половине дня будет дуть западный ветер.

В пятницу в Нижнем Новгороде значительно похолодает, а во второй половине дня может идти мокрый снег. Утром температура воздуха будет колебаться от -2 до -1 градуса, днём ожидается +1 градус, а вечером вновь -2 градуса. Ветер в этот день сменит три направления, но будет слабым.

В субботу, 30 октября, станет теплее, и столбики термометров поднимутся до +8 градусов днем, до +5 градусов ночью. Влажность воздуха составит 75-91%, а атмосферное давление – 757-758 миллиметров ртутного столба.

Воскресенье порадует нижегородцев тёплой погодой, а также солнышком, проглядывающим сквозь облака. Утром температура воздуха прогреется от +4 до +6 градусов, днем поднимется до +10 градусов, а у вечеру застынет на отметке в +7 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью до 4,1 метров в секунду.

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