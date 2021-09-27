Жильцы целого подъезда на две недели остались без газа в Нижнем Новгороде

Как только все неполадки будут устранены, то подача газа будет оперативно восстановлена. Фото: 2Гис Фото: Олег ЗОЛОТО

Без газа и горячей воды уже больше двух недель живут десятки жителей целого подъезда дома №33\11 по улице Должанской в Нижнем Новгороде. Отключение голубого топлива на такой долгий срок стало неожиданностью для всех.

- Поздно вечером в субботу у нас в доме произошло ЧП, в одной из квартир семья угорела газом. К счастью, все живы - пострадавших доставили в больницу, но сейчас они уже дома, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» жительница этого дома Татьяна Додонова. - Той же ночью к нам приехали из газовой службы и отключили газ. Мы думали, это ненадолго, только чтобы устранить проблему в квартире, а обернулось всё вон как.

Позже выяснилось, что в пяти квартирах второго подъезда имеются нарушения подключения газоиспользующего оборудования.

- К нам приходил молодой человек - проверяющий, сказал, что всем жильцам надо устранять неполадки, кому дымоходы почистить, кому ещё что, - отмечает нижегородка. – Телефона для обратной связи он нам никакого не дал, да и с нами разговаривал грубо.

Жильцы отключенных от газа квартир долгое время пытались связаться то с ДУКом, то с администрацией и даже пытались дозвониться на прямую линию с губернатором, но всё было тщетно.

- Мы все имеющиеся неполадки устранили, осталась всего одна квартира, но её хозяин работает в Москве и сейчас просто не может приехать и заняться этой проблемой, а мы вынуждены мучиться, - сетует нижегородка.

«Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в домоуправляющей компании Канавинского района объяснили, что газ отключили из-за нарушений, обнаруженных в ходе планового осмотра вентканалов и дымоходов, а также внутриквартирного газового оборудования.

- Собственникам помещений было выдано предписание об устранении нарушений, которое на сегодняшний день не выполнено, - уточнили в ресурсоснабжающей компании.

В результате жители второго подъезда уже больше двух недель не могут нормально готовить и мыться.

- Я готовлю на мультиварке, а мыться езжу к сыну, - рассказывает Татьяна Додонова. – Как обходятся остальные жильцы, даже не представляю.

В настоящее время известно, что как только все неполадки будут устранены, то жильцы подъезда смогут подать заявку на подключение газоснабжения по телефону контакт-центра, после чего подача газа будет оперативно восстановлена.

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