«Чуваки, доброе утро!»: Тиктокер Даня Милохин с детьми приехал в Нижний Новгород

Видеоблогер посетил фабрику стеклянных ёлочных игрушек «Ариэль». Источник: Instagram. Фото: polinapolinaaaa

Звезда «Тик-Тока» и популярный среди молодёжи видеоблогер Даня Милохин приехал в Нижний Новгород вместе с сотней школьников, ставших призерами образовательно-туристического конкурса «Страна открытий». Дорожное путешествие ребят продлится с 16 по 20 августа, за это время на уникальном детском поезде РЖД подростки посетят также Киров, Казань и Самару.

Даня Милохин с участниками конкурса «Страна открытий». Источник: Instagram.

Первой остановкой в мини-туре интернет звезды Дани Милохина и школьников стала столица Поволжья. Прямо на московском вокзале, едва дети успели ступить на перрон, их встретили танцами представители TODES из Нижнего Новгорода. Танцоры провели флешмоб-зарядку и зарядили всех окружающих энергией на весь день.

- Чуваки, доброе утро! – воскликнул Даня Милохин, едва увидел такое радушное приветствие. Видео происходящего он опубликовал в своём Instagram на аудиторию свыше 3 миллионов человек.

Ребятам показали наиболее привлекательные туристические места Нижнего Новгорода. Источник: Instagram.

После Даня Милохин и школьники отправились взглянуть на наиболее привлекательные туристические места города. В первую очередь, они посетили фабрику стеклянных ёлочных игрушек «Ариэль», где каждый смог не только ближе ознакомиться с производством, но и попробовал себя в роли стеклодува и мастера-художника.

Даня Милохин внимательно наблюдает за работой. Источник: Instagram.

Оказался увлечён процессом и всеми известный тиктокер, на своей елочной игрушке он нарисовал единорога.

На своей елочной игрушке он нарисовал единорога. Источник: Instagram.

В число знаковых мест, которые ребятам решили показать в туре, вошёл и зоопарк «Лимпопо», и недавно открывшийся музей «Назад в СССР». Прогулялись участники проекта и по необычным местам, взглянули на арт-объекты, созданные в рамках фестиваля уличного искусства «Место».

Ребята ближе ознакомились с производством ёлочных игрушек. Источник: Instagram.

Например, ребята смогли увидеть граффити «Горький» из серии работ «Re:марки», в Холодном переулке сфотографировали надпись: «Вселенная не будет разбираться, кто у кого списывал. Вселенная поставит одну оценку на двоих», а на одной из заброшек на Грузинской увидели работу «Хрусталь» художника Никиты Nomerz.

Напомним, что такой большой успех Дане Милохину принесла социальная сеть «Тик-Ток» предназначенная для записи коротких видео, сейчас там у него насчитывается 14,5 миллионов зрителей. Такая популярность позволила парню снять клипы с Николаем Басковым, Тимати и Джиганом, а также попасть на интервью с Ксенией Собчак и в программу «Вечерний Ургант».

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