Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 июля 2021 года: за сутки заразилось ещё 529 человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По данным на 01:00 27 июля 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 529 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 137 864 человека.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 492 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 125 626 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 4 929 человек, ещё двадцать восемь нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 27 июля Фото: Яндекс

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (14 223 человека) и Ленинский (8 823 человека) районы, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (4 197 человек).

Напомним, что в настоящее время прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже 700,5 тысячи нижегородцев.

Ранее в Нижегородскую область поступило ещё 9 540 доз вакцины ЭпиВакКорона.

А также сотрудников гостиниц и сервисов доставки в регионе обязали прививаться.

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