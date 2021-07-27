Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 июля 2021 года: за сутки заразилось ещё 529 человек
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
По данным на 01:00 27 июля 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 529 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 137 864 человека.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 492 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 125 626 жителей Нижегородской области
К сожалению, число умерших выросло до 4 929 человек, ещё двадцать восемь нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Статистика зараженных по коронавирусу на 27 июля
Фото: Яндекс
В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (14 223 человека) и Ленинский (8 823 человека) районы, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (4 197 человек).
Напомним, что в настоящее время прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже 700,5 тысячи нижегородцев.
Ранее в Нижегородскую область поступило ещё 9 540 доз вакцины ЭпиВакКорона.
А также сотрудников гостиниц и сервисов доставки в регионе обязали прививаться.
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