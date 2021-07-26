«Нижегородцы, спасибо за теплый прием»: Актёр Павел Прилучный побывал на закрытии кинофестиваля «Горький fest»

Актёр поздравил нижегородцев с 800-летием города. Фото: Геннадиий Авраменко и Анна Темерина

В прошлую пятницу, 23 июля, в Нижнем Новгороде завершился V юбилейный фестиваль нового российского кино Горький fest. По красной ковровой дорожке прошло множество именитых гостей, одним из которых стал актер Павел Прилучный, известный по сериалам «Закрытая школа» и «Мажор». Для кинофестиваля он выбрал простой и лаконичный образ: на нем был темно-синий костюм, белая кофта и стильные кроссовки в цвет.

Для кинофестиваля Павел Прилучный выбрал простой и лаконичный образ. Фото: Геннадиий Авраменко и Анна Темерина

На красной дорожке актёр встретился с президентом фестиваля Михаилом Пореченковым и генеральным продюсером фестиваля Оксаной Михеевой, которых поздравил с пятилетием «Горький fest» и пожелал дальнейшего развития проекту.

Появление актёра на фестивале вызвало бурную реакцию поклонников: нижегородцы радостно кричали и тянулись к звезде, чтобы поприветствовать, сделать фото и получить автограф. Павел Прилучный охотно общался со всеми желающими, а притягательная улыбка так и не сходила с его лица.

- Замечательно, что такие фестивали проходят не только в столице. Они собирают в одном месте профессионалов из сферы кино и притягивают внимание зрителей, - написал в своем Инстаграме Павел Прилучный. - Нижегородцы, спасибо за теплый прием и любовь! Смотрите хорошее кино!

Павел Прилучный вместе с Михаилом Пореченковым и Оксаной Михеевой. Фото: Геннадиий Авраменко и Анна Темерина

Около входа в театр драмы имени Максима Горького актёр дал небольшое интервью, где поздравил нижегородцев с 800-летием города и, конечно, не мог не отметить масштабные работы по благоустройству.

- Хочу оставить пожелание рабочим. Просто я с утра прогулялся по городу... Ребята, я за вас держу пальчики! Серьезно, работы у вас непочатый край, перевернули всё. Я очень надеюсь, что у вас хватит ума и фантазии, а главное - сил всё доделать! – с юмором прокомментировал Павел Прилучный.

К сожалению, из-за плотного графика съёмок актёр не смог побыть на фестивале все дни, но успел заглянуть на церемонию закрытия, а также прогуляться по столице Поволжья.

Актер так много ходил, что натер на ноге мозоль. Прихрамывающий на одну ногу Прилучный записал видео, которое опубликовал в сториз.

«Дай, думаю, город посмотрю, - рассказал он. - Прошел 200 метров и понял, что я жестко стер себе пятку, не могу идти. И главное, аптеки рядом нет вообще. Иду уже 10 минут, и как назло, одни магазины. Ну что ж за напасть-то такая?!».

К счастью, вскоре проблема была решена, и актер посетил Нижегородский острог, а также побывал на выставке городского фотографа и автора проекта «Progulkah» Димы Четыре.

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