Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 июня 2021 года: помощь волонтеров вновь необходима для борьбы с третьей волной COVID-19 Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По данным на 01:00 29 июня 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 124 149 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 332 новых случая заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 172 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 116 034 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 4 163 человек, ещё двадцать два нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 22 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 29 июня Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 595 человек) и на Бору (6 122 человека).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (141 человек) и Спасском районе (189 человек).

Напомним, что для борьбы с третьей волной COVID-19 в больницы Нижегородской области вновь требуются волонтеры.

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