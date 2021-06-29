Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 июня 2021 года: помощь волонтеров вновь необходима для борьбы с третьей волной COVID-19
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
По данным на 01:00 29 июня 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 124 149 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 332 новых случая заражения.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 172 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 116 034 жителя Нижегородской области.
К сожалению, число умерших выросло до 4 163 человек, ещё двадцать два нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Примечательно, что в 22 районах области новых заражений не выявлено вовсе.
Статистика зараженных по коронавирусу на 29 июня
Фото: Яндекс
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (10 595 человек) и на Бору (6 122 человека).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (141 человек) и Спасском районе (189 человек).
Напомним, что для борьбы с третьей волной COVID-19 в больницы Нижегородской области вновь требуются волонтеры.
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