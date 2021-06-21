Погода в Нижнем Новгороде на 21-27 июня: аномальная жара и слабый ветер

Столбики термометров будут подниматься до +33 градусов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Уже который день в Нижнем Новгороде столбики термометров стабильно поднимаются до +30 градусов. Синоптики обещают, что новая рабочая неделя принесёт с собой аномальную жару, да такую, что асфальт будет плавиться от зноя и даже в теньке едва ли удастся спастись от солнцепёка.

С утра, 21 июня, температура воздуха прогреется от +22 до +30 градусов. Днём столбики термометров достигнут +32 градусов, а к ночи обещают от +20 до +22 градусов. В этот день в регионе ожидается ясная и солнечная погода. Отдельные порывы восточного ветра будут достигать 2,8 метров в секунду.

Во вторник погода практически не изменится: солнце продолжит радовать нижегородцев, но на небе также появится и облачность. Синоптики прогнозируют жару до +33 днем и до +23 ночью. Влажность воздуха составит 35-72%, а атмосферное давление – 755-756 миллиметров ртутного столба.

Утро среды выдастся ясным, безоблачным и душным, так как столбики термометров будут показывать от +24 до +32 градусов. Температура к вечеру немного снизится и достигнет +25 градусов. В течение дня ожидается тихий ветер, он сменит два направления: западный ветер ожидается утром и ночью, а северо-западный – днём и вечером.

В четверг, 22 июня, ожидается также до +33 днём и до +22 ночью. Весь день будет облачно с прояснениями. Ветер едва ли будет заметен.

В пятницу жара в Нижнем Новгороде достигнет пика. Днем столбики термометров опять поднимутся до +34 градусов, но по ощущениям температура будет доходить до +39 градусов. К вечеру станет легче, столбики термометров покажут от +20 до +24 градусов.

В субботу, 26 июня, столбики термометров опять поднимутся до +33 градусов, а в ночные часы ожидаются все +20 градусов. Влажность воздуха составит 41-77%, а атмосферное давление – 747-749 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье с самого утра температура воздуха составит +29 градусов, а в обед +32 градуса. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 1,7 километр в час, ночью и вовсе ожидается штиль.

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