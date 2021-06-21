Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 июня 2021 года: за сутки заразилось ещё 249 человек
Фото: Артем КИЛЬКИН
По данным на 01:00 21 июня 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 249 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 121 718 человек.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 118 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 114 874 жителя Нижегородской области
К сожалению, число умерших выросло до 3 980 человек, ещё двадцать три нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Статистика зараженных по коронавирусу на 21 июня
Фото: Яндекс
В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском и Ленинском районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе.
Напомним, ранее стало известно, что нижегородцы не смогут узаконить свои отношения в торжественной обстановке без прививки от COVID-19 или специальной справки.
Также накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сделал повторную прививку от коронавируса. Процедура проводилась в мобильном вакциональном пункте в Автозаводском районе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!