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Общество21 июня 2021 1:00

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 июня 2021 года: за сутки заразилось ещё 249 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 21 июня
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 июня 2021 года: за сутки заразилось ещё 249 человек

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 июня 2021 года: за сутки заразилось ещё 249 человек

Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным на 01:00 21 июня 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 249 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 121 718 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 118 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 114 874 жителя Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 3 980 человек, ещё двадцать три нижегородца не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 21 июня

Статистика зараженных по коронавирусу на 21 июня

Фото: Яндекс

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском и Ленинском районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе.

Напомним, ранее стало известно, что нижегородцы не смогут узаконить свои отношения в торжественной обстановке без прививки от COVID-19 или специальной справки.

Также накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сделал повторную прививку от коронавируса. Процедура проводилась в мобильном вакциональном пункте в Автозаводском районе.

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