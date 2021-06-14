Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 июня 2021 года: за сутки в регионе заразилось ещё 184 человека
Фото: Артем КИЛЬКИН
По данным на 01:00 14 июня 2021 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 184 новых случая заражения COVID-19. Так, общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 120 242 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 117 человека. С начала пандемии коронавирус побороли уже 114 049 жителей Нижегородской области.
К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 3 837 — за последние сутки умерло ещё девятнадцать нижегородцев.
Статистика зараженных по коронавирусу на 14 июня
Фото: Яндекс
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору.
В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе.
Напомним, недавно министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сделал повторную вакцинацию.
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