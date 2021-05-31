Погода в Нижнем Новгороде на неделю с 31 мая по 6 июня: потепление до +25 градусов придет на выходных

Рассказываем прогноз погоды в Нижнем Новгороде на неделю с 31 мая по 6 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лето в Нижегородскую область, похоже, не торопится приходить: первая неделя июня окажется пасмурной и прохладной, а потепление до +25 градусов придет лишь на выходных. Погода ожидается изменчивая, но радует и тот факт, что синоптики не прогнозируют обильных осадков. Рассказываем прогноз погоды в Нижнем Новгороде на неделю с 31 мая по 6 июня.

С утра, 31 мая, температура воздуха будет довольно прохладной и будет колебаться от +7 до +9 градусов. К обеду потеплеет до +10 градусов, однако в городе прольётся небольшой дождь. В этот день в регионе ожидается пасмурная погода и порывы северо-восточного ветра со скоростью до 5,1 метров в секунду.

В первый день лета, 1 июня, нижегородцы смогут порадоваться солнцу, на небе установится переменная облачность. Дневная температура воздуха будет колебаться от +15 до +16 градусов, однако уже к вечеру станет прохладнее, а ночью синоптики обещают от +9 до +11 градусов.

Утро среды выдастся солнечным, поэтому температура воздуха прогреется от +11 до +17 градусов. Ко второй половине дня столбики термометров покажут +18, а на небе появятся облака. В ночные часы похолодает до +8 градусов. Влажность воздуха составит 40-69%, а атмосферное давление – 757-759 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 3 июня, утром будет сиять солнце, а днём на небе появится облачность. Температура воздуха днем и вечером будет достигать +18 градусов, хотя к ночи похолодает до +9 градусов. В течение дня ожидается северо-восточный ветер со скоростью 4,4 метра в секунду.

В пятницу погода начнёт всё больше походить на летнюю: весь день на улице будет солнечно и столбики термометров наконец-то поднимутся до +23 градусов. В этот день в регионе ожидаются порывы ветра со скоростью до 3,6 метров в секунду.

В субботу, 5 июня, утро выдастся солнечным, но затем небо будет затянуто облаками. Столбики термометров в утренние часы будут показывать от +14 до +21 градуса. Температура днем и вечером ожидается до +25 градусов. Ветер в течение дня будет тихий: его скорость не превысит 1,2 метра в секунду, а ночью и вовсе ожидается штиль.

Воскресенье будет тёплым: дневная температура воздуха составит +25 градусов, а к вечеру столбики термометров будут колебаться от +18 до +25 градусов. При этом в городе ожидается переменная облачность.

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