Погода в Нижнем Новгороде на 19-25 апреля: дождливо и пасмурно

Рассказываем прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 19-25 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже точно можно сказать, что весна окончательно пришла в Нижегородскую область: вокруг растаял снег, на деревьях стали распускаться почки. И всё же, несмотря на то, что новая рабочая неделя выдастся тёплой, она также принесет с собой дожди и пасмурную погоду.

С утра, 19 апреля, температура воздуха прогреется от +2 до +7 градусов. К обеду потеплеет до +9 градусов, а к вечеру столбики термометров покажут +4 градуса. В этот день в регионе ожидается переменная облачность и порывы восточного ветра со скоростью до 7,0 метров в секунду.

Во вторник утром небо над столицей Приволжья будет малооблачным, но уже во второй половине дня ожидается, что облаков станет еще больше. Дневная температура воздуха будет колебаться от +10 до +12 градусов. К ночи синоптики обещают от +3 до +6 градусов и небольшой дождь.

Среда для нижегородцев выдастся пасмурной и дождливой. Столбики термометров в утренние часы будут показывать от +3 до +5 градусов. Температура днем и вечером ожидается до +8 градусов. В течение дня установится юго-восточный ветер со скоростью до 8,6 метров в секунду.

В четверг, 22 апреля, нижегородцев на протяжении всего дня ожидают небольшие дожди. Так, утром столбики термометров будут показывать +6..+10 градусов, а уже к обеду воздух разогреется до +12 градусов. Влажность воздуха составит 64-82%, а атмосферное давление – 751-754 миллиметра ртутного столба.

В пятницу погода обещает быть всё такой же пасмурной и тёплой. Столбики термометров в утренние часы будут показывать от +5 до +11 градусов. Температура воздуха днем и вечером будет достигать +17 градусов, хотя к ночи похолодает до +6 градусов.

В субботу, 24 апреля, столбики термометров опять поднимутся до +17 градусов. При этом весь день будет пасмурная погода. В ночные часы похолодает до +8 градусов. В течение дня ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3,2 метра в секунду.

В воскресенье пасмурная погода продолжится. Дневная температура воздуха составит +11 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до +7 градусов. При этом в городе прольются дожди.

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