Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 апреля 2021 года: 106 811 нижегороцев, переболевших COVID-19, уже здоровы Фото: Светлана Макеева

По данным на 01:00 19 апреля 2021 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 204 новых случая заражения COVID-19. Так, общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 111 478 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 254 человека. С начала пандемии коронавирус побороли уже 106 811 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 3 025 — за последние сутки умерло ещё десять нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 19 апреля Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе.

Напомним, основной задачей региона на настоящий момент остаётся наращивание темпов вакцинации. Порядка 70% жителей Нижнего Новгорода и области планируют привить к лету 2021 года.

Коллективный иммунитет, по оценке министра здравоохранения Давида Мелик-Гусейнова, составляет сейчас 30% населения от необходимых минимум 60%.

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