Девять рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Городецком районе 18 апреля

На помощь мужчинам поспешили работники ГИМС МЧС России по Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Днем в субботу, 18 апреля, девять рыбаков оказались дрейфующими на льдине по Волге и полностью отрезанными от берега. Тревогу о происшествии в районе деревни Федурино в Городецком районе забили местные жители. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Попавших в беду мужчин с льдины эвакуировали с помощью катера на воздушной подушке. Спасатели заранее вызвали скорую помощь, врачи осмотрели мужчин на месте происшествия и отпустили.

Напомним, что уже несколько недель на водоемах Нижегородской области продолжается ледоход. В связи с этим участились случаи чрезвычайных происшествий, связанных с выходом нижегородцев на тающий лед.

Например, 9 апреля мы сообщали о рыбаке, который дрейфовал на льдине по Оке.

- По словам самого мужчины, он вместе с товарищами ловил рыбу, - рассказали спасатели. - Потом льдина откололась, его друзья успели перебраться на берег, а он нет.

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