Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Еще
Радио
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 апреля 2021 14:50

Девять рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Городецком районе 18 апреля

Мужчины в медицинской помощи не нуждались
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
На помощь мужчинам поспешили работники ГИМС МЧС России по Нижегородской области.

На помощь мужчинам поспешили работники ГИМС МЧС России по Нижегородской области.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Днем в субботу, 18 апреля, девять рыбаков оказались дрейфующими на льдине по Волге и полностью отрезанными от берега. Тревогу о происшествии в районе деревни Федурино в Городецком районе забили местные жители. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Попавших в беду мужчин с льдины эвакуировали с помощью катера на воздушной подушке. Спасатели заранее вызвали скорую помощь, врачи осмотрели мужчин на месте происшествия и отпустили.

Напомним, что уже несколько недель на водоемах Нижегородской области продолжается ледоход. В связи с этим участились случаи чрезвычайных происшествий, связанных с выходом нижегородцев на тающий лед.

Например, 9 апреля мы сообщали о рыбаке, который дрейфовал на льдине по Оке.

- По словам самого мужчины, он вместе с товарищами ловил рыбу, - рассказали спасатели. - Потом льдина откололась, его друзья успели перебраться на берег, а он нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

ЧППроисшествия: ЧП