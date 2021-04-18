«Мечта сбылась!»: Нижегородка Ксения Горячева прошла в финал шоу «Танцы»

Ксения Горячева стала лидером зрительского голосования во второй раз. Фото: скриншот из программы «Танцы»

Вчера, 17 апреля, в эфир телевидения вышел новый выпуск программы «Танцы» на ТНТ, в котором 19-летняя нижегородка Ксения Горячева стала финалисткой.

Номер от Команды Татьяны Денисовой. Фото: скриншот из программы «Танцы»

В начале концерта зрителю был представлен командный номер от команды Татьяны Денисовой в стиле «вог», после которого уже во второй раз Ксения Горячева стала лидером зрительского голосования. Это автоматически дало ей шанс стать претендентом на место в финале и показать сольный танец.

– Её никто не знал, её никто не видел. И тут.. бац, кто это? Почему она так круто танцует? – поделился своим мнением о нижегородке хореограф Марк Куклин.

Нижегородка Ксения Горячева выступала в стиле контемпорари. Фото: скриншот из программы «Танцы»

На сцене Ксения Горячева выступила с трогательным номером в стиле контемпорари. Впечатляющий энергичный танец сопровождала яркая музыка и световое представление. Девушка отдала танцу всю себя и раскрыла в полной мере свой талант и эмоции от того, что находится в одном шаге от победы.

– Мечта сбылась! – сказала в интервью перед выступлением сама Ксения Горячева.

Также умение танцевать и обаятельность нижегородки отметил и хореограф команды Татьяна Денисовой – Гарик Рудник. Он рассказал, что на протяжении всех номеров с Ксенией смотрел только на неё.

Ксения Горячева снова поразила жюри. Фото: скриншот из программы «Танцы»

– У меня ощущение, что хореографы и участники, которые с ней работали, даже съемочная группа, все в неё чуть-чуть влюбились. Я не хочу, чтобы девочка победила, я хочу, чтобы победила Ксения Горячева, – подчеркнул он.

В завершении концерта наставникам пришлось сделать сложный выбор и назвать имя того танцора, который представит их команду в финале. Решение Татьяны Денисовой далось тяжело, но все же между Ксенией Горячевой и Кириллом Зубом, предпочтение было отдано нижегородке.

– Здесь дело принципа, в финал идёт девочка – Ксения Горячева! – уверенно объявила наставница.

Теперь девушка поборется за звание лучшего танцора страны и приз в 5 миллионов рублей. Кстати, нижегородцы, в свою очередь, могут поддержать Ксению Горячеву и в последний раз проголосовать за её победу.

Татьяна Денисова сделала сложный выбор, решив, что в финал проходит Ксения Горячева. Фото: скриншот из программы «Танцы»

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