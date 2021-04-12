Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 апреля 2021 года: за сутки умерло ещё 7 нижегородцев
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным на 01:00 12 апреля 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 278 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 106 011 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе было отмечено 236. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 110 264 человека.
К сожалению, число умерших выросло до 2 945 человек, ещё семь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Статистика зараженных по коронавирусу на 12 апреля
Фото: Яндекс
По заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (574 человека), Санкт-Петербург (694 человек) и Москва (2 090 человек).
Напомним, накануне стало известно, что Нижегородская область показала хороший результат по снижению смертности населения.
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