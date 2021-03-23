Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 марта 2021 года: Более 98 тысяч нижегородцев, перенесших COVID-19, выздоровели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 23 марта 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 104 667 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 339 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 398 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 98 189 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 2 746 человека, ещё четырнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 23 марта Фото: Яндекс

Примечательно, что в 22 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (11 322 человека) и Ленинский (7 166 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 393 человека).

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 3 549 коек для больных коронавирусом, из которых примерно 2,5 тысячи обеспечены кислородом, а 578 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, порядка 20% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.

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