В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело на экс-главу управления внутреннего контроля минимущества

Своими действиями подозреваемый нарушил интересы общества и государства.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Бывший руководитель управления внутренней контрольной и ревизионной работы Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области Эльдар Кутуев подозревается в злоупотреблении должностных полномочий. В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По версии следствия, в октябре 2020 года начальник управления использовал в своих целях информацию о том, что в городе будут проводиться электронный аукцион на установку рекламных конструкций. С целью наживы мужчина зарегистрировал на подставное лицо фирму для участия, а уже через месяц она выиграла торги. Так, обманным путем сотрудник минимущества получил в аренду пять земельных участков в Нижнем Новгороде.
С занимаемой должности подозреваемый уволен.
Фото: СУ СКР по Нижегородской области
Известно, что своими действиями подозреваемый не только нарушил интересы общества и государства, но и нанёс ущерб одной из коммерческих фирм на сумму 150 тысяч рублей.
В настоящее время с занимаемой должности подозреваемый уволен. Также сегодня сотрудники УФСБ по Нижегородской области проводят обыски у бывшего главы управления.
- В настоящее время следователи СК проводят комплекс неотложных следственных действий, в том числе, с целью изъятия необходимой для следствия документации, - отметили в ведомстве.
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